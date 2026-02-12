Muş’ta bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sonuçlandı

Muş’taki Demir ve Yıldırım aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği husumet, din görevlileri ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle yapılan barışla son buldu.

Muş’ta 2025 yılında Demir ve Yıldırım aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, din görevlileri ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada; köyleri, mahalleleri, il ve ilçeleri etkileyen anlaşmazlıkların sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakır, uzun yıllar süren husumetlerin bitmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, kaybedilen zamanın üzüntüsünü de paylaştı.

Vali Çakır, "Köyleri, mahalleleri, il, ilçeleri hatta bölgeleri etkileyen anlaşmazlıkların sona ermesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak bir yandan da içimde bir hüzün var. Çünkü 15 yıl, 20 yıl, hatta 24 yıl süren husumetlerin nihayete erdiğini görmek, bizlere kaybedilen zamanı da hatırlatıyor. Yeni yetişen gençlerin sebebini dahi bilmedikleri bir anlaşmazlığın aileleri nasıl böldüğünü, köydeki, ilçedeki, ildeki huzurun nasıl bölündüğünü gördüm ve üzüldüm. Neticesinde hiçbir olay, sıcaklığı geçtikten sonra hiç kimsenin tasvip etmediği, bir anlık cahillikle, cehaletle, öfkeyle, sinirle ya da çocukça hareketlerle olan birtakım olaylar. Bugün de çok acılı, ilimizde yaklaşık 3-4 aydır gündemi olan bir olayın son bulması için buradayız. Bu olayın barışla sona ermesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü çok geniş insanlar bundan etkilenmişti. Demir ve Yıldırım aileleri birbirinden güzide iki ailemiz. Demir ailesinin başı sağ olsun. Allah o evladımıza rahmetiyle muamele etsin, cennetiyle onu şereflendirsin. Yıldırım ailesi bu olaydan dolayı çok üzülmüştü. Demir ailesi çok büyük bir erdem gösterdi. Allah, onlardan razı olsun. Affetmek büyük bir erdemliktir. Gelecek nesiller, çocuklar, hepimiz bundan etkilendi. İlimizin dört gözle barışla sonuçlanmasını, bir an önce anlaşmanın gerçekleşmesini beklediği bir olaydı. Allah’a şükür bu gerçekleşti. Her iki aileye de bu barışta gösterdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. Anlaşmazlıklar sadece iki aileyi değil, tüm bölgeyi, tüm çevreyi etkiliyor. Masum insanlar birbirleriyle küs oluyor. Tüm sosyal hayatımız bitiyor. O yüzden tüm anlaşmazlıkların en kısa sürede nihayete ermesi temennimiz" dedi.

Yapılan dua ve konuşmaların ardından Demir ve Yıldırım aileleri, Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek birbirleriyle tokalaştı. Törenin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır