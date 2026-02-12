Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Akkaya, baba yadigarı atölyede 35 yıldır bağlama üretiyor.

Şahinbey ilçesinin Tarihi Bey Mahallesi’nde 1980’li yıllarda Sadık Akkaya tarafından açılan atölyede yıllardır çeşitli ağaçlar, el işçiliği ile saz ve bağlamaya dönüşüyor. 2000 yılında atölyeyi babasından devralan ve 2 yıl sonra babasının vefatı üzerine tek başına üretim yapmaya başlayan Mustafa Akkaya, baba mirası mesleğini severek sürdürüyor.

"KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI"

Babası Sadık Akkaya sayesinde çocuk yaşlarda bağlama yapımıyla tanışan ve zamanla babasından mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Akkaya, meslekte kendini geliştirdi. Babasından öğrendiği tekniklere uygun olarak üretim yapan, 2023’te girdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavlarında "kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras taşıyıcısı" olma hakkı kazanıp sanatçı tanıtım kartı da aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olan Akkaya, kestane, akçaağaç ve yabani dut ağacından yaptığı el emeği bağlamaları meraklılarıyla buluşturuyor.

Babasından kalan atölyede mesleğini severek sürdüren ve babasının mesleğini ayakta tutmak için 36 yıldır bağlama ürettiğini söyleyen Akkaya, mesleğini sevdiğini belirtti. Mesleğe çocukluğundan itibaren ilgi duyduğunu belirten Akkaya, bu mesleğin kendisi için bir tutku olduğunu ve bu alanda kendini geliştirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Akkaya, "Bağlama imalatı yapıyorum. Mesleği babamdan öğrendim. 10 yaşlarında atölyemiz vardı. 1988 yılında imalata ben babamla birlikte 10 yaşlarındayken başladık. 2000’den sonra yani askere gidip gelmemden sonrasını profesyonellik sayıyorum. 2002’de de babam rahmetli oldu. 2002’den bu yana da tek başıma imalatı geliştirerek devam ediyorum" dedi.

Üretiminin uzun bir süreç aldığını belirten Akkaya, "Meslek işçilikleri, el işçilikleri günbegün azalıyor. Mesleğimiz zor ve sabır isteyen bir iş. Ben babamın yanında bunun sabrını öğrendiğim için ve mesleği sevdiğim için devam ettirdim. O yüzden meslekle ilgili becerisi olan, sempatisi olan, severek uğraşan insanların önünün daha da açılmasını isterim. Çünkü bu meslek unutulmasın isterim" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olduğunu belirten Akkaya, "Yaptığım işin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilip edilmeyeceğini görmek için başvuruda bulundum. Yaptığım sazlardan örnek götürdüm. Eski klasik bağlamanın özelliklerini de taşıdığını ve uyumlu olduğundan dolayı ustalığımı tescillemiş oldular. Diğer ustalar gibi ben de bir ustayım" ifadelerini kullandı.

Baba mesleğini severek yaptığını belirten Akkaya, "Küçük bir atölyede zaman geçirmek, ahşapla uğraşıp mutlu olmak, zımpara ile çalışmak ve bağlamaya şekil vermek benim hoşuma gidiyor. Bu mesleği daha profesyonel bir şekilde ilerleterek mesleğimi devam ettiriyorum. Bir atölyenin olması benim için bir avantajdı ve bir şanstı. Bunu da en güzel şekilde değerlendirdim. Bağlama bizim kültürümüzün temel taşlarındandır. Mesleği ben gerçekten büyük şans olarak gördüm. Bu atölyede babamdan yapımını gördüm ve bundan dolayı mesleği severek devam ettirdim. Bir bayrak yarışı gibi düşünebiliriz. Mesleği babamdan öğrendim ve dükkanı da babamdan devraldım. Benim de bir oğlum var. Öğrencilik hayatında çok zamanı kalmadığından dolayı pek zorlamak istemiyorum. Ama umuyorum ki bir gün o da atölyede saz yapmaya başlayacak ve severek yapacak. Böyle bir umudum ve beklentim var" ifadelerinde bulundu.

"AZERBAYCAN AŞIK SAZI DA YAPIYORUM"

Bağlamanın yanı sıra uzun saplı ve telli bir çalgı olan Azerbaycan tarı gibi Türk enstrümanlarının da üretimini yaptığını bildiren Akkaya, "Azerbaycan aşık sazı da yapıyorum. Türk kültürünün sazlarını yapıyorum. Cura, kopuz, tambura, divan ve meydan sazları da yapıyorum. Yaptığım ürünleri mağazamızda sergiliyorum. Burada 35 yıldan beri bir çevremiz var. Bu çevremizde ki insanlar takip ediyorlar. İnternet yoluyla el yapım ürünleri sitelerde de sergiliyorum. Yaptığım aşık sazını ve tarı ABD’de Kaliforniya’ya ve New York’a gönderdim. İstanbul, Ankara ve Türklerin yaşadığı Avrupa ülkelerinin hepsine gönderiyorum" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır