Kardan kapanan yolu TOMA açtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolu ilçe emniyet müdürlüğüne ait TOMA açtı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesini etkisi altına alan kar yağışı, özellikle kamu binalarına erişimde aksamalara neden oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına giden ana güzergahın tamamen karla kapanması üzerine, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve emniyet hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla alışılmışın dışında bir yönteme başvuruldu. Toplumsal olaylarda görmeye alışık olduğumuz TOMA, bu kez küreme aparatıyla görev yaptı. Emniyet binası önündeki yolu kısa sürede kardan temizleyen TOMA, hem araçlar hem de yayalar için güvenli bir koridor oluşturdu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların işlemlerini aksatmadan sürdürebilmesi ve devriye araçlarının hızlıca çıkış yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. TOMA’nın bu çözüm odaklı müdahalesi çevredekiler tarafından takdirle karşılanırken, temizleme çalışmalarının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
