LEGO Architecture Londra setinde Gülümseten Kasım'a özel fırsat başladı!

LEGO setler küçük büyük herkesin severek yaptığı bir aktivite. Yoğun bir günün ardından zihni boşaltacak bir uğraş, ev ortamını güzelleştirecek bir obje ya da “hem sergilerim hem de yaparken keyif alırım” diyebileceğiniz bir set arıyorsanız mimari temalı modeller tam olarak bu ihtiyaca hitap ediyor. Koleksiyon yapanlardan yaratıcı hobi arayanlara kadar geniş bir kitle için anlamlı bir seçenek olan LEGO Architecture Londra seti Gülümseten Kasım’a özel indirimdeyken kaçırmayın deriz!

LEGO Architecture Londra 21034 Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Sergilenebilir Yapım Seti (468 Parça)

Londra’nın ikonik silüetini masanızda yeniden yaratmak isteyenler için tasarlanan LEGO Architecture Londra seti; National Gallery, Nelson’s Column, London Eye, Big Ben (Elizabeth Tower) ve Tower Bridge gibi şehrin en ünlü yapılarının detaylı mini yorumlarını bir araya getirir. Kutunun içindeki kitapçık, her bir binanın tasarımcısından mimari özelliklerine ve Londra’nın tarihsel geçmişine kadar zengin bilgiler sunarak yapım sürecini hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime dönüştürür. LEGO Architecture Şehir Yapıları Koleksiyonu’nun bir parçası olan bu özel set, 460’tan fazla LEGO parçasıyla 12 yaş ve üzeri herkes için keyifli, ilham verici ve koleksiyonluk bir yapım süreci vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Lego - Mimari serisinin bence en güzel şehir silüetlerinden biri Londra olmuş, ofis masamda harika bir dekor olarak yerini aldı. Yapım parçaları oldukça orijinal ve ortaya çıkan sonuç gerçeğini aratmıyor. Bakmaya doyamıyorum desem yeridir :) Sipariş verdikten sonra kargolama hızlıca yapıldı, sağlam bir paketlemeyle kısa sürede elime ulaştı. Lego seven bütün yetişkinlere bu seti tavsiye ederim."

"Lego serisine yeni başladım, hızlı gönderi aldım ve tamamlandığında güzel bir koleksiyona başladığımı fark ettim."

