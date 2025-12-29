HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Yasin Turgut (31) talaş silosunu temizlediği sırada, siloda dönen helezona kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti 1

CANSIZ BEDENİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olayı gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti 2
Turgut'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Gazze açıklaması! "Erdoğan ile bu konuyu konuşacağız"Trump'tan Gazze açıklaması! "Erdoğan ile bu konuyu konuşacağız"
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildiMilyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa mobilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var

DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var

Antarktika'da kaybolan robot, "korkutucu" verilerle geri döndü

Antarktika'da kaybolan robot, "korkutucu" verilerle geri döndü

Erden Timur hakkında istenen karar belli oldu! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Erden Timur hakkında istenen karar belli oldu! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Önce günü değişti sonra final yaptı! "Böyle bir finali hak etmedik"

Önce günü değişti sonra final yaptı! "Böyle bir finali hak etmedik"

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.