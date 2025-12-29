HABER

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Rapçi Ege Karataş, tutuklandı

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında İstanbul’da eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e çıkarıldıkları mahkemece 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan rapçi Ege Karataş ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

19 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada ‘thabacim’ lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan gözaltına alınan 15 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

RAPÇİ EGE KARATAŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan rapçi Ege Karataş, tutuklandı.

Kaynak: DHA

