Levi's'ın en sevilen parçalarında Gülümseten Kasım indirimi başladı!

Levi's'ta Gülümseten Kasım indirimleriyle jean tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen ikonik modellerden en yeni koleksiyon parçalarına kadar her şeyde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Mevsime ayak uyduran ceketlerden sade ama iddialı gömleklere kadar Levi’s, her detayıyla özgün bir tarz yaratmak isteyenler için bu indirim döneminde de yüzümüz güldürüyor. Dolabınıza uzun yıllar eşlik edecek bu parçalara göz atmak için şimdi tam zamanı! İşte detaylar!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Levi's indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Her dolabın klasik parçası: Levi's 505 Regular Erkek Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet güzel bir kot tavsiye ederim. Bacakları biraz kalın olanlara göre gayet iyidir."

""Bir beden büyüğünü alsa mıydım acaba?" dediğinizde biraz genişlediğini bilin. 501'e göre daha iyi hissettirdi diyebilirim."

2. Mevsim geçişlerinde ideal: Levi's 90's Sherpa Trucker Ceket Mont Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

“1 buçuk haftadır kullanıyorum çok sıcak tutuyor valla. Oversize olduğu için içine kat kat da giyilebilir. Şüpheniz varsa olmasın, o kadar yazdım. Aşırı güzel bir ceket. Normalde giydiğim kıyafetlere göre mont seçerdim, simdi bu cekete göre giyinir oldum.”

“Bir beden küçük alınabilir çünkü oversize bir model ve sıcacık tutuyor. Çok sevdim, kumaşı da çok güzel rengi de.”

3. Zamansız bir parça: Levi's The Trucker Kot Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve tişört giyerim, yine L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi.”

“Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket! 174 cm boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu, kumaşı kaliteli, renk tam istediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim.”

4. Modern bir klasik: Levi's 501 Crop Jeans Kadın Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok beğendim. Daha önce kullandığım bir üründü zaten. İndirimde bir tane daha almak iyi oldu.”

“Ürün çok güzel, yumuşacık kumaşı ve ben tam beden aldım. Gayet güzel oldu.”

5. Çok satanlarda ilk sırada: Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“Alın aldırın, kesimi ile olsun kumaşın kalitesi ve rengi ile muhteşem bir pantolon.”

“Müthiş bir kalite, tam oturdu ve on numara beş yıldız görünüyor aynı zamanda rahat.”

6. Kadın jean'de birinci: Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

“Pantolon gerçekten çok güzel 56 kiloyum 26/27 bedenini aldım üzerime tam oldu. Kumaşı ise ne çok kalın ne çok ince, tam yerinde bir kalınlığı var, duruşu ve yüksekliği mükemmel.”

“Sert bir kumaşı var dark indigo renginin, bir beden büyük alınabilir kolay esneme yapacak gibi durmuyor. Duruşuna, rengine bayıldım. Zara’da iki katına satılıyor kotlar, alınır net şekilde. 169 cm boy 62 kg. 29-29 tam oldu.”

7. Kışın kombinlerinizi tamamlayan: Levi's Tobal Down Packable Mont Mont Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zamanki gibi kaz tüyü, gerçekten de fiyatı da çok uygun.”

“Rahat kalıp, kesinlikle bir beden küçük alınmalı, 175cm, 93kg, XL iade edip L beden aldım. Beden kılavuzu yanlış L göğüs ölçüsü 120 cm. Bunun dışında kaz tüyü ve kaliteli bir ürün tavsiye ederim, ayrıca fiyatı bedene göre sürekli değişiyor takip etmek lazım.”

8. Katmanlı giyinmek için harika bir seçenek: Levi's Essential Western Kadın Gömlek Gömlek Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

“Yorumları görüp bir beden büyük aldım. Gayet de güzel oldu. Hafif bol dursun istedim zira kışın balıkçı yaka kazaklarla giymeyi planlıyorum. Yoksa normal bedende biraz dar bir kalıbı var.”

“50 yılı var mı? Belki de daha fazla. Modeli, kumaşı eskimeyen zamansız ürün. Her zaman elimin altında olan gömlek. Mevsim fark etmiyor. Yıpranınca hemen bir tane ediniyorum. Üreticiye ve Amazon'a teşekkürler.”

9. Zamanın eskietemediği ikonik model: Levi's 501 Levi's Original Jean Erkek Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

“49 yaşındayım farklı markalardan da pantolon alıyorum. Yıllar sonra tekrar 501 aldım ve giydiğimde gözlerim yaşardı. Gençlik aşkım gibi, hiç değişmemiş aynı asalet. Teşekkürler Levi's.”

“501 efsanesi 35 yıldır hayatımda. Yorumlarda biri gençlik ateşi demiş : ) Kesinlikle doğru.”

10. Asla eskimeyen: Levi's 501 Original Kot Pantolon Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce aynı model kodlu Levi’s pantolonu Türkiye’de büyük bir e-ticaret sitesinden almıştım. Levi’s satıcısıydı sözde fakat orijinalliğinden şüphe duydum. Bu kez Amazon’dan sipariş verdim ve elime ulaşan ürünün etiketleri, dikişleri ve tüm detaylarıyla %100 orijinal olduğunu gördüm.”

“Şimdiye kadar sahip olduğum en rahat kot pantolon!”

11. Montların altına çok iyi gidiyor: Levi's Authentic Button-Down Gömlek Gömlek Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi akşamlar, mükemmel kalitede ürün.”

“Süper güzel, giymesi rahat, güzel kesim.”

12. Hafif ispanyol paça yapısıyla binlerce kişinin favorisi: Levi's 725™ High Rise Bootcut Kadın Jean Pantolon - Light Indigo Worn In

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper, yumuşak, üst kısmı rahat, yüksek bel ve hafif genişletilmiş bacağı, mükemmel uyum.”

“Güzel, yüksek belli bir model, hoş bir kumaş ve harika bir renk. Diğer modellere göre biraz daha uzun. Normalde 30 beden giyiyorum ama bu sefer 28 bedene ihtiyacım vardı.”

13. Kışın vazgeçilmez parçası: Levi's Relaxed Graphic Sweatshirt Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“10 numara Levi’s kalitesi. Kumaşı da kalıbı da tam ve rahat. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa hemen alın!”

“Ürünün kalitesi bizi çok memnun etti sadece beden olarak normalde L beden tercih ediyoruz oversize olsun diye ve eşimle beraber giydiğimiz için ama bu ürün için sanki M beden bize daha iyi olurdu. Buna dikkat ederek alabilirsiniz.”

14. Herkesin dolabında bulunması gerekenlerden biri: Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı, kalitesi ve kesimi çok iyi.”

“Başka kot pantolona bakmıyorum. Levi's 511 olunca düşünmeden alabilirsiniz.”

15. Kış boyu yumuşacık hissettiren: Levi's Original Trucker Ceket Mont Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"XS/34 beden sipariş ettim ve altına kazak bile giyilebilecek kadar yer var. Kesinlikle tavsiye ederim."

“Harika bir kot ceket 1,55 cm boy, 48 kilo, XS tam oldu içine kazak falan giyecek kadar da boşluk var. Mutlaka alın, ayrıca gerçekten orijinal.”

16. Spor kombinler için: Levi's Erkek Fillmore Mid Parka 2.0

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü yağmurlu havalarda denedim, hatta sağanak altında. Su tutmaz kumaşı mükemmel ayrıca fazlasıyla sıcak tutuyor, bedeninizden bir beden küçük alın, kalıpları büyük çünkü, ben çok memnunum.”

“Ürün su geçirmiyor ve aynı zamanda aşırı terletmiyor da. Kumaşının rengi de çok şık.”

17. Daha günlük kombinler için: Levi's Authentic Full Zip Sweatshirt Sweatshirt Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“1,72 cm boy, 85 kg, M beden aldım. Kalıbı, duruşu ve kumaş kalitesi çok hoşuma gitti. Hafif oversize bir model. Tavsiye edebilirim.”

“Mükemmel bir şekilde sarıyor, tüm Levi's kapüşonlu üstlerinde olduğu gibi kapüşon biraz daha büyük ve derin olmalı.”

18. Bacakları sıkmadan saran: Levi's 721 High Rise Skinny Jeans Jean Pantolon Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben 721 ile aşk yaşadığım için yorumum taraflı olacak. Yumuşacık (üzerinde hypersoft yazılı), hafif, likralı, vücudunuzu saran yüksek bel bir pantolon. Indigo renginde 721'lerdeki gibi normal likralı jean kumaşı beklemeyin, kumaşı ince, yazlık. Likralı gabardin gibi bir kumaşı var. İndirimde yakalarsanız kaçırmayın. Tavsiye ederim.”

“Esnek ama çok sıkı değil, rahat... Kısacası Levi's. Ürünü denemeden veya dolabınızda uyumlu bir çift olmadan online satın aldığınızda bile beden kılavuzunu anlamak kolaydır. Ayrıca uzunluğu da seçebilirsiniz.”

19. Hem rahat hem konforlu: Levi's 511 Slim Jeans Jean Pantolon Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün kesin dar ve likrasızdır diye aldım ama gayet güzel bir pantolon geldi. Strech bir kumaşı var ve çok rahat. Tam bedeninizi alabilirsiniz.”

“3-4 tane sipariş verdim aralıklı olarak, en iyi kumaşa sahip siyah pantolon bu. Diğerleri ilk yıkamada ağarıyor, alın pişman olmazsınız 34/32 yerine 36/32 aldım daha iyi oldu.”

20. Yaz kış giyebileceğiniz: Levi's The Pocket Tee Tişört Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi çok iyi, bol ve rahat kesim, M aldım güzel oldu, başka renklerini bulursam alacağım.”

“Ürün kalitesi iyi ama daha önce aldığım Levi's başka bir relaxed modeline göre daha geniş kesimli.”

Bu içerik 7 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.