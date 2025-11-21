Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem klasik hem sportif Seiko kol saatinin Gülümseten Kasım fırsatıyla fiyatı düştü!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hem klasik hem sportif Seiko kol saatinin Gülümseten Kasım fırsatıyla fiyatı düştü!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük stilinizi güçlendiren, özel davetlerde ve iş ortamında şıklığınızı pekiştiren kol saatleri her erkeğin gardırobunda tamamlayıcı bir parça olarak kendine yer edinen klasik bir aksesuar. Kişisel zevkinizi yansıtmak için de kullanabileceğiniz kaliteli bir kol saati, uzun yıllar boyunca stilinizi tamamlayacak güvenilir bir dostunuz olabilir. Biz de hem klasik tasarımı hem de prestijli duruşuyla öne çıkan ve Gülümseten Kasım'da indirime giren Seiko kol saatini sizin için bulduk. İşte detaylar!

Erkekler için kol saati, zarif detayları ve dayanıklı tasarımıyla hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda fark yaratır. Siz de sevdiklerinize değerli bir hediye arayışındaysanız veya kendi tarzınıza sofistike bir dokunuş eklemek istiyorsanız Gülümseten Kasım fırsatıyla şimdi indirimde olan Seiko kol saati hem göz alıcı hem de uzun ömürlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ürünü incelemek için gelin, içeriğe geçelim!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Seiko indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her ortamda şıklığınızı tamamlayan: Seiko Erkek Kol Saati

Hem klasik hem sportif Seiko kol saatinin Gülümseten Kasım fırsatıyla fiyatı düştü! 1

Klasik beyaz kadranı, siyah alt kadranları ve yüksek kontrastlı tasarımıyla hem okunabilirlik hem de estetik açıdan öne çıkan Seiko saati 100 metre su geçirmezliğiyle sportif kullanımda da güvenle tercih edebilirsiniz. Saat 9’daki küçük kadran kronografın dakika sayacı ve 60 dakikaya kadar ölçüm yaparken saat 3’teki küçük kadran ise o anki zamanı 24 saatlik skalada gösteriyor (AM/PM), saat 6’da bulunan kadran ise saatin saniyesini belirtiyor. Üstelik kronograf takometre göstergesiyle kullanıldığında araç hızınızı da ölçebiliyorsunuz. Hardlex kristal camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı olan Seiko SSB427P, klasik ve sportif özellikleri bir arada sunan hem günlük hem özel kullanım için ideal bir saat olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel bir saat, okunması kolay, bileziği çok kolay ayarlanıyor, mükemmel çalışıyor, kronograf, kusursuz, yüksek kaliteli Seiko, tavsiye ederim."
  • "Bu benim üçüncü Seiko'm ve kalitesi hala mükemmel. Çok güzel bir kutuda geliyor. Her gün takıyorum ve hiç temizlemiyorum. Kristal çok dayanıklı ve tasarımı güzel.
    Çelik bileziğin tokası sağa sola takılmıyor. Satın aldığım üründen çok memnunum."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hem klasik hem sportif Seiko kol saatinin Gülümseten Kasım fırsatıyla fiyatı düştü! 2

Bu içerik 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

 Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

 Versace'de Gülümseten Kasım'a özel fırsat başladı!

Versace'de Gülümseten Kasım'a özel fırsat başladı!

 21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

 Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

 Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

 Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

 Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

 HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kol saati erkek kol saati kol saati erkek saat
İş birliği İçerikleri
Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo'da yılın indirimi başladı!

Tchibo'da yılın indirimi başladı!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Meteoroloji açıkladı: Hava 18 derece birden soğuyacak! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Hava 18 derece soğuyacak! İstanbul'a kar yağacak mı?

Yer: Antalya! Plaja kamyonlar ve kepçelerle gelip tonlarca kum çaldılar

Yer: Antalya! Plaja kamyonlar ve kepçelerle gelip tonlarca kum çaldılar

Tankerde zehirlenen mürettebat ölmüştü! 2'nci kaptan tutuklandı

Tankerde zehirlenen mürettebat ölmüştü! Yeni gelişme

Calvin Klein marka günü başladı! İşte öne çıkan ürünler

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Yer: Esenyurt! Bir ilaçlama kabusu daha: 1'i bebek 7 kişi zehirlendi

Yine ilaçlama kabusu: 1'i bebek 7 kişi zehirlendi

Değeri 5 milyon TL! Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Milyonlarca lira değerinde! Koruma altına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.