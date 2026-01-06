HABER

Antalya'daki vahşet infial yaratmıştı! İlk eşi dövdü, ikincisi öldürdü

Antalya'da Zübeyir Canatan (45), eşi Songül (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Vahşet infial yaratırken, olayla iligli yeni bir detay ortaya çıktı. Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle ilk eşinden boşandıktan sonra Zübeyir Canatan ile evlendiği belirtildi. İşte detaylar...

Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi günü, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), eşi Songül (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

KAÇTIKTAN SONRA ANKARA'DA POLİSE TESLİM OLDU

Eşini ve kızını katlettikten sonra kaçan Zübeyir Canatan, Ankara'da polise teslim oldu. Cenazeler ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük Mahallesi'ne getirildi.

"GEÇİM SIKINTILARI, PSİKOLOJİK SORUNLARI YOKTU"

Anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden Songül Canatan'ın babası Cafer Çetin'i yakınları teskin etti. Anne ve kızının cenazeleri öğle namazının ardından Gülhüyük Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, sanal medyada yalan yanlış bilgilerin yazıldığını belirterek, "Herhangi bir geçim sıkıntıları, psikolojik sorunları yoktu. 2'nci, 3'üncü kişiler var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. İfadesinde cinnet geçirdiğini söylüyor. Büyük bir maddi sıkıntısı yoktu. Kavgaları dövüşleri de olmadı. Aile içinde ufak tefek tartışmalar oluyor; ama yoktu öyle bir şey de görmedik. Cinayeti işledikten sonra Ankara'ya gelmiş. Burada kız kardeşi var,onun yanına gelmiş. Götürmüşler, karakola teslim etmişler" dedi.

"PLANLAMIŞ YAPMIŞ"

Yeğeni Sena Canatan'ın öğretmen olmak istediğini söyleyen Çetin, "Okumak derdindeydi çocuk. Babasını çok severdi, onun boynundan, sırtından inmezdi. Yok, 'Psikolojik hap kullanıyordum, psikolojik sorunum vardı' öyle bir şey yok. Bunun yapmış olduğu bir cinayet, affedilir bir yönü yok. Bu kendi kafasından veya başkalarından kaynaklanan bir şey mi; orasını biz bilemiyoruz.

Artık bunu savcılık araştıracak. Raporları daha henüz çıkmadı. '3 ay sürer' dediler ama bunu kendisi planlamış yapmış. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İLK EŞİNDEN ŞİDDET GEREKÇESİYLE AYRILMIŞ

Öte yandan Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü için ilk eşinden boşandığı, Zübeyir Canatan ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

