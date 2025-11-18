Ev Yaşam Ev Yaşam
Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor!
Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor!

Sultan Oğuz
Günün yorgunluğunu bir fincan kahveyle üzerinizden atmak istiyorsanız şimdi tam zamanı! Tchibo’nun sadece beş saatliğine sürecek kampanyasında çekirdekten kapsüle ve öğütülmüş forma kadar pek çok kahvede dev bir indirim başladı. Lezzetiyle öne çıkan bu kahveleri çok daha erişilebilir fiyata almak için elinizi çabuk tutun ve kahveseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu kampanyadan eliniz boş çıkmayın!

Her fincanda farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için bu indirim adeta altın değerinde. Tchibo’nun sadece beş saat boyunca sürecek indirimiyle sabah enerjinizi, öğle molanızı ya da akşam keyfinizi çok daha uygun fiyata çıkarabilirsiniz. Eğer siz de kaliteli kahve arayışındaysanız stoklar tükenmeden bu fırsatı değerlendirmek için tam zamanı! Tchibo’nun beş saatlik kahvelerindeki fırsat sona ermeden sepetlerinizi doldurun!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Tchibo indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 1 kg

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçimi yumuşak ve fazla kavrulmamış olması güzel. Sabah taze çekip yaptığım zaman kokusu tüm eve yayılıyor ve ben buna bayılıyorum."
  • “Yine amazon üzerinden aldığım Arzum AR1034 Kahve Öğütücü ile 30 saniye kadar öğütüp moka pot ile espresso denedim. İnanılmaz bir krema oluştu, genellikle çekirdekler kalitesiz veya bayatsa krema oluşmuyor bile. İçimi oldukça lezzetli ve mükemmel kokuyor. Filtre kahve olarak da denedim, hem öğütürken hem de demlenirken ne kadar lezzetli koktuğunu anlatamam.”
Ürünü İncele

2. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 kg

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel sert kahve sevenler için uygun.Diğer bazı markalarda olsuğu gibi ekşi ya da buruk bir tat bırakmıyor lezzetli içim."
  • “Yoğun kahve tadını ve kahvede acılığı sevip ekşiliği istemeyenler için ben çok beğendim.”
Ürünü İncele

3. Tchibo Cafissimo Caffè Crema Rich Aroma 96 Adet Kapsül Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok uygundu kampanyaya denk getirip aldık severek içiyoruz.”
  • "Yaklaşık olarak 4-5 aydan beridir bu satıcıdan alış veriş yapıyorum. Gelen ürünlerin üretim tarihleri yeni. Bugüne kadar aldığım tüm ürünlerin son kullanım tarihine en çok 7-8 ay civarında kalmış oluyor ki bence gayet iyi. Ayrıca ürünler hızlı bir şekilde kargolanıyor. Kahveye gelecek olursak da herkesin damak tadı farklı olmakla birlikte tchibo kahveleri içinde (intense aroma, fine aroma ve brazil) en beğendiğim kahve budur."
Ürünü İncele

4. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil 96 Adet Kapsül Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tchibo Brasil kahve zaten lezzet olarak en çok beğendiğimiz ürün. Toplu alımda uygun fiyata geldiği için büyük paket aldık. Zaten kapsül olduğu için uzun süre lezzetini kaybetmiyor.”
  • “Yoruma gerek yok ciktigindan beri brezilya favorimiz zaten, Amazon sagolsun markanin sitesinden bile ucuza alabildik, tek bir korkumuz vardi son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir diye ama yeni ürün geldi, iki kutu siparis verdik.”
Ürünü İncele

5. Tchibo Cafissimo Espresso Intense Aroma 96 Adet Kapsül Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her zaman aldığım tadını ve aromasını sevdiğim bir kahve. Böyle büyük boy alınca daha hesaplı oluyor.”
  • “Tchibo kapsül kahvelerini senelerdir kullanıyoruz. İçlerinde, bir kahvesever için içimi en rahat olan çeşidi bize göre bu.”
Ürünü İncele

6. Tchibo Gold Selection Kahve Çekirdeği, Zengin ve Yoğun, 1 kg

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fiyatı marketlere göre çok uygun. Epeydir kullandığım kahve ve çok lezzetli. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”
  • “Bu kahveyi indirimde görünce stokluyorum.”
Ürünü İncele

7. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her zaman kullandığım ürün.Memnunum.”
  • “Birçok filtre kahve denedim.Latin grande kadar güzelini içmedim.Yumuşak içimi ile günün her anında içebilirsiniz.Çoğu filtre kahvede olan acımsı, buruk tadı yok.”
Ürünü İncele

8. Tchibo Cafissimo Coffee Fine Aroma 96 Adet Kapsül Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fiyatı amazonda çok uygundu, son kullanmasına yeterince zaman var. Tekrar bu fiyata düştüğünde alacağım.”
  • “Her zaman tercihim olan kahve. Bu fiyata bulmak..! Güzel.”
Ürünü İncele

9. Tchibo Espresso Sicilia Style Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “uzun süredir kullanıyoruz, tadı efsane. sert kahve sevenlere tavsiye edilir.”
  • “Sert espresso bazlı filtre kahve. Biz eşimşe çok beğendik. Eğer espresso içiyorsanız bayılırsınız. Genelde Black&White alıyorduk denemek istedik bayıldık. Baya açıyor kafayı ve enerji veriyor.”
Ürünü İncele

10. Tchibo Espresso Milano Style Çekirdek Kahve 500g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tchibonun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”
  • “kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”
Ürünü İncele

11. Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 11

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fiyatı uygunlaştıkça aldığım severek içtiğim kahve markası tavsiye ederim sert kahve sevenlere.”
  • “Bu kahve lezzetli, harika aromalı. Çok uygun fiyatlı.”
Ürünü İncele

12. Tchibo Feine Milde Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 12

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kahveden anlayan annem için aldım bunu. En sevdiği marka bu. Kahve demlemenin aromasını seviyorsanız, denemeye değer!”
  • “Ürün gerçekten güzel. Paket açıldığında harika bir aroması ve lezzeti var. Bir kaç gün sonra aroması azalıyor. Bu yüzden vakumlu bir kapta saklanması lazım. Bir daha alırım ama fiyatı düşünce ancak olur. Kargo zamanından önce geldi. Teşekkür ederim.”
Ürünü İncele

13. Tchibo Eduscho Espresso Intenso - 1 kg Çekirdek Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 13

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”
  • “Her çeşit kahve için güzel içim sunuyor.”
Ürünü İncele

14. Tchibo Eduscho Caffè Crema Strong - 1 kg Çekirdek Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 14

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kahvenin tadı dengeli içimi güzel. Caffe crema içerken ya da sek içerken acı değil.”
  • “Daha önce çekilmişini almıştım başarılıydı çekirdekte aynı kalitede ben ekşi sevmediğim için bana iyi geldi.”
Ürünü İncele

15. Tchibo Eduscho Elegant Crema Gold Çekirdek Kahve 500 gr

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 15

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sipariş verdiğim gün hemen kargoya verildi 😊 yumuşak içimli kahve sevenler için bire bir ve uygun fiyatlı 👍 teşekkürler 🙏”
  • “Sertlik oranı yumuşak iyi.”
Ürünü İncele

16. Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 16

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kokusu tadı çok güzel tavsiye ediyorum.”
  • “Sürekli kullanıyorum. Lezzeti güzel. Acı değil. Paketleme tazeliğini koruyor.”
Ürünü İncele

17. Tchibo Privat Kaffee Brazil (Kafeinsiz) - 500g Çekirdek Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 17

Kullanıcılar ne diyor?

  • “indirimdeyken aldım ve son kullanma tarihine daha 1 seneden fazla var.”
  • “Şimdiye kadar kullandığım, en dengeli kavrulmuş ve lezzetli Decaf kahve çekirdeği.”
Ürünü İncele

18. Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 18

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel kampanya. Favori kahvem tavsiye ederim.”
  • “Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana ser gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”
Ürünü İncele

Bonus: Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 19

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sütü hem çok güzel ısıtıyor hem de çok güzel köpük yapıyor.”
  • “Harika bir cihaz. Her gün kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Hızlı ve güzel köpürüyor. Harika bir ürün. Fiyatı da gayet uygun.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Tchibo sadece bugüne özel tüm kahvelerinde büyük indirim yapıyor! 20

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

