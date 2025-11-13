Evde, okulda, işte... Yanında yemek taşıyanlara Gülümseten Kasım'dan harika fırsat!

Yemek termosları, özellikle de son yıllarda dışarıda ev yemeği yemek isteyenlerin vazgeçilmez eşyalarından biri haline geldi. Biz de gün boyu sıcak yemeğinizi koruyan, taşımayı kolaylaştıran ve her kullanımda “iyi ki almışım” dedirten modeller arasından ihtiyacınız olan ürünü seçebilmeniz için Gülümseten Kasım'da en iyi indirimli yemek termoslarını listeledik. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Her yerde sıcak ve taptaze: Stanley Classic Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu (0,5 l)

Sıcak veya soğuk yemeklerinizi 7 saate kadar muhafaza eden Stanley yemek termosu, entegre kaşık ve çatalıyla her yerde pratik bir çözüm sunuyor. Basınç tahliye valfi ve geniş ağız tasarımı sayesinde doldurması, dökmesi ve temizlemesi oldukça kolay. Paslanmaz çelik yapısı ve sızdırmaz kapağıyla çantanızda güvenle taşıyabilir, tüm parçalarını bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabah sıcak yemek koyuyoruz çocuklar için öğle yemeğinde sıcak sıcak yiyorlar. Çok memnunuz."

"Gayet güzel sıcak tutuyor: Sabah çorba koydum akşama doğru içilecek sıcaklıktaydı 6 saat sonra. Tavsiye ederim."

2. Pratik ve şık: Zwilling Thermo Paslanmaz Çelik Yemek Kavanozu (700 ml)

Zwilling Thermo yemek kavanozu, yiyecek ve içeceklerinizi 8 saate kadar sıcak, 11 saate kadar soğuk tutan çift çeperli vakum yalıtıma sahip. Kapak aynı zamanda kullanışlı bir kaseye dönüşüyor ve entegre katlanabilir kaşık sayesinde yolda kahvaltınızı veya öğle yemeğinizi rahatça tüketebiliyorsunuz. Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeleriyle hem şık hem sağlıklı olan termosu, küçük veya büyük öğünler fark etmeksizin her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İş yerine yemek götürmek için aldım. Hem sıcak hem soğuk bütün günü çıkartıyor.”

“Gerçekten harika bir ürün. Sabah 8 gibi yemeği koyuyorum öğlen 12.30'da sıcacık olarak yeniyor. İçi geniş ama 2 çeşit yemek koymakta zorlanırsınız tabi. Bizim için problem değil. Isıyı alttan koruyor herhalde yemeğin alt kısmı daha sıcak üst kısmı bir tık daha az sıcak, o yüzden yemeden önce alt üst karıştırmanızı öneririm. Verdiğim paraya çok çok değdi, karşılığını aldım. 1 günde geldi, müthiş.”

3. Japon teknolojisiyle maksimum ısı koruması: Zojirushi Vakumlu Gıda Termosu Kabı (1,47 l)

Japon teknolojisiyle üretilen Zojirushi vakumlu yemek termosu, inanılmaz ince ama dayanıklı vakum izolasyonu sayesinde maksimum ısı koruması sunuyor. 3 adet mikrodalgaya uygun iç kase, çubuklar ve taşıma kayışı ile taşımayı son derece kolaylaştıran termos, paslanmaz çelik dış kap ve BPA içermeyen malzemeleriyle de hem sağlıklı hem uzun ömürlü.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun süreli kullanım sonrası sanırım şimdi değerlendirebilirim. Dışarıdan yememek için aldım ürünü. Gayet sıcak tutuyor ve hazneleri çok geniş yani 3 kabı da doldurup götürmüyorum çünkü o kadar yemeği yiyemem ben. En alta çorba ortaya da ana yemek pilav veya makarna koyuyorum. Sabah 8 gibi hazırlıyorum termosu, öğlen 12 gibi gayet sıcak oluyor, hiç mikrodalgada yemek ısıtma sırasına girmiyorum. Dışarıdan yemek yememek isteyenlere tavsiye ederim. Zaten kısa sürede parasını çıkarıyor. Zojirushi çok eski bir Japon markası ve termos konusunda gayet iyi.”

“Aslında bence buna termos değil de modern bir sefer tası diyebiliriz. Yorumlarda kapların sızdırdığından bahsetmişler. Marka en alt kapta sızdırmazlık garantisi veriyor. Üstteki diğer iki kabın az da olsa sıvıyı sızdırabileceğini zaten az çok kestirebiliyorsunuz. Bu ürün ile eğer obur bir insan değilseniz 2 kişi çok rahat karnını doyurabilir. Japonlar bu işi gerçekten çok iyi biliyor. Son zamanlarda parasını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm ürünlerden biri. Kesinlikle tavsiyedir. Teşekkürler Amazon.”

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 13 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.