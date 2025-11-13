Evde, okulda, işte... Yanında yemek taşıyanlara Gülümseten Kasım'dan harika fırsat!

Yemek termosları, özellikle de son yıllarda dışarıda ev yemeği yemek isteyenlerin vazgeçilmez eşyalarından biri haline geldi. Biz de gün boyu sıcak yemeğinizi koruyan, taşımayı kolaylaştıran ve her kullanımda “iyi ki almışım” dedirten modeller arasından ihtiyacınız olan ürünü seçebilmeniz için Gülümseten Kasım'da en iyi indirimli yemek termoslarını listeledik. İşte detaylar!
Sıcak veya soğuk yemeklerinizi 7 saate kadar muhafaza eden Stanley yemek termosu, entegre kaşık ve çatalıyla her yerde pratik bir çözüm sunuyor. Basınç tahliye valfi ve geniş ağız tasarımı sayesinde doldurması, dökmesi ve temizlemesi oldukça kolay. Paslanmaz çelik yapısı ve sızdırmaz kapağıyla çantanızda güvenle taşıyabilir, tüm parçalarını bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.
Zwilling Thermo yemek kavanozu, yiyecek ve içeceklerinizi 8 saate kadar sıcak, 11 saate kadar soğuk tutan çift çeperli vakum yalıtıma sahip. Kapak aynı zamanda kullanışlı bir kaseye dönüşüyor ve entegre katlanabilir kaşık sayesinde yolda kahvaltınızı veya öğle yemeğinizi rahatça tüketebiliyorsunuz. Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeleriyle hem şık hem sağlıklı olan termosu, küçük veya büyük öğünler fark etmeksizin her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
Japon teknolojisiyle üretilen Zojirushi vakumlu yemek termosu, inanılmaz ince ama dayanıklı vakum izolasyonu sayesinde maksimum ısı koruması sunuyor. 3 adet mikrodalgaya uygun iç kase, çubuklar ve taşıma kayışı ile taşımayı son derece kolaylaştıran termos, paslanmaz çelik dış kap ve BPA içermeyen malzemeleriyle de hem sağlıklı hem uzun ömürlü.
Bu içerik 13 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
