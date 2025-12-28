HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar sahili kırmızı yosunla kapladı

Tekirdağ’da üç gündür etkisini sürdüren kuvvetli poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar sahili kırmızı yosunla kapladı

Tekirdağ’da üç gündür etkisini sürdüren kuvvetli poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.
Kent genelinde etkili olan rüzgarla birlikte oluşan dalgalar, kıyı şeridine yoğun miktarda yosun ve çeşitli atıkları sürükledi. Özellikle sahilin belirli noktalarında biriken kırmızı yosunlar dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara vatandaşların ilgisini çekti. Dalgaların zaman zaman etkisini artırdığı görülürken, yosunların rüzgar yönüne bağlı olarak kıyı boyunca yayıldığı gözlendi.
Yetkililer, oluşan durumun mevsimsel hava hareketlerine bağlı olduğunu ve gerekli görülmesi halinde sahil hattında temizlik çalışması yapılacağını belirtti.

Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar sahili kırmızı yosunla kapladı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandıŞarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Kocaeli’de yoğun kar yağışı: Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyorKocaeli’de yoğun kar yağışı: Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.