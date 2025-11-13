Ev Yaşam Ev Yaşam
Adidas Terrex ayakkabının fiyatı Gülümseten Kasım'a özel düştü!
Adidas Terrex ayakkabının fiyatı Gülümseten Kasım'a özel düştü!

Sultan Oğuz
Şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada vakit geçirmek kimi için hafta sonu rutini kimi içinse uzun zamandır ertelenen bir hayal olsa da bunun için ayrı bir ayakkabı almaya gerek yok. Yağmur, çamur, engebeli arazi ya da uzun parkurlar… Her koşula uyum sağlayarak doğa yürüyüşlerinde konfor ve dayanıklılığıyla keyifli bir deneyim veren Adidas Terrex ayakkabı Gülümseten Kasım’da indirime girdi. Sınırlı süre için geçerli indirimi kaçırmamak için acele edin!

Açık havada geçirilen zamanın keyfini, doğru ayakkabı kadar hiçbir şey tamamlayamaz. Yağışlı havalarda ıslanan ayaklar, kaygan zeminlerde dengesiz adımlar ya da uzun yürüyüşlerde hissedilen yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşmamak için yürüyüş ayakkabısı seçerken su geçirmezlik, tutuş ve konforu bir araya getiren bir modele bakmak gerek. Hem şehir dışı keşiflerinde hem de günlük tempoda sizi yarı yolda bırakmayacak bir alternatif arıyorsanız Gülümseten Kasım’da fiyatı düşen Adidas Terrex ayakkabıya bir göz atmadan geçmeyin!

Her mevsime ayak uyduran: Adidas Terrex Eastrail GORE-TEX Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex ayakkabının fiyatı Gülümseten Kasım a özel düştü! 1

Yakın parkurlardan uzun doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda rahatlık sunan Adidas Terrex ayakkabı, çok yönlü yapısıyla hem şehirde hem de patikalarda konforlu bir deneyim yaşatır. Su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membranı sayesinde ayaklarınızı kuru tutarken EVA orta tabanı ve çorap astarı gün boyu yumuşak bir destek verir. Aşınmaya dayanıklı tekstil üst kısım ve tırtıklı Traxion tabanıysa en zorlu arazilerde bile sağlam bir tutuş gerçekleştirir. Hafifliğiyle öne çıkan bu model, kutudan çıkar çıkmaz rahatlığı hissettiren yapısıyla keşif dolu günlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel ürün, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."
  • "Mükemmel konfor, uyum, kavrama ve genel olarak kaliteli."
Adidas Terrex ayakkabının fiyatı Gülümseten Kasım a özel düştü! 2

Bu içerik 13 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

