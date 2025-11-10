Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bu Gülümseten Kasım'da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bu Gülümseten Kasım'da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların okuldan uzakta geçireceği 10-14 Kasım ara tatilinde onlar için hem öğretici hem de gün boyu kullanmak isteyecekleri pek çok üründe Gülümseten Kasım'a özel indirim devam ediyor. Bu yılın en büyük indirimlerinde biri olan bu kampanya döneminde birbirinden iyi markanın çok sevilen çocuk ürününde bütçenizi yormadan hesaplı alışverişler yapabilirsiniz. Hadi o zaman, Gülümseten Kasım'da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünlere birlikte bir göz atalım!

Her yaş grubuna hitap eden eğitici oyuncaklardan konforlu giyim ürünlerine, yaratıcılığı destekleyen setlerden günlük ihtiyaçlara kadar çocuklar için alabileceğiniz en güzel ürünler bu ay çok daha avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. İster minik bir sürpriz ister unutulmaz bir hediye arıyor olun, Gülümseten Kasım fırsatlarıyla çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek şimdi her zamankinden daha kolay!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye! LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

1. Yıldızlı Gökyüzü Gece Lambası

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hediye aldık ama önce kendimiz denedik. Bayıldık! Malzemesi oldukça kaliteli. Sanırım kendimize de alacağız :)”
  • “Uzaktan kumanda, televizyon için bir uzaktan kumandanız varmış gibi daha az tuşla mükemmel çalışıyor ve ayrıca çok kaliteli. Çocuklarım bunu çok seviyor, özellikle de küçük olanı çünkü gökyüzüne çok meraklı. Çok fazla gökyüzü projektörü aldım ama o bunu çok seviyor, sadece başka bir üründe böyle bir şey görmedim. O kadar benzersiz bir tasarımı var ki, yaşlılar bile bayılıyor.i”
Ürünü İncele

İndirimdeki projektörlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

2. PUMA Spor Ayakkabı

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Orijinal, kaliteli, pişman olmazsınız. Tam numarasını aldım sıkıntı çıkmadı.”
  • “Dayanıklı gözüküyor.Tam numara alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

Çocuk spor ayakkabı indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

3. Tangle Teezer Tarak Original Mini Pembe Unicorn Çocuk Saç Fırçası

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Minik çocuğumun saçını fırçalamakta hep zorlanırdık ama bu fırça her şeyi değiştirdi! Artık neredeyse hiç fark etmiyor bile; kullanımı çok nazik ve kolay. Ayrıca, fırçalamayı bir mücadele yerine eğlenceli hale getiren sevimli tasarımına Bayılıyor. Kesinlikle denediğimiz en iyi fırça!”
  • “Fırça küçük ve çocuklar için ideal çünkü küçük ellerine tam oturuyor ve bağımsız hareket etmelerini sağlıyor.”
Ürünü İncele

İndirimdeki çocuk tokalarına göz atmak için buraya tıklayın.

4. LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 – 9 Yaş ve Üzeri Araba Tutkunu Çocuklar için Yapılabilir Süper Spor Araba, Araç Modeli Severler için Hediye Fikri (806 Parça)

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kaliteli ve eğlenceli, çocuğumun gerçekten teknolojiden 3-4 gün boyunca telefona minimum ilgi duymasını sağladı.”
  • “5 yaşındaki çocuğumla 3 günde montajını yaptık. Oldukça keyif aldık. Zihin açıcıydı.”
Ürünü İncele

LEGO'nun çocuklar için olan indirimli setlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

İndirimdeki LEGO araba setlerini incelemk için buraya tıklayabilirsiniz.

5. DeFacto Kız Çocuk Balıkçı Yaka Basic Kazak

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bir kış memleketinde, formaların içine uygun çok güzel ve sıcak bir ürün.”
  • “Kaliteli. Bedeni tam. Tüylenme yok. Çok sıcak tutuyor ve kaba durmuyor.”
Ürünü İncele

DeFacto çocuk indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

6. Çocuk Çizgi Bilim Seti (3 Kitap)

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çocuklar için harika alın aldırın hediye edin. Çocuklara bilimi sevdiren bir set.”
  • “Zamanında ve hasarsız elime ulaştı. Kızım hepsine bayıldı. Teşekkürler.”
Ürünü İncele

Çocuk kitaplarındaki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

7. Crocs Crocband Çocuk Terlik

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Son 2-3 yıldır oğlum için Crocs kullanıyorum ve onu seviyorum. O da seviyor. Amazon"da iyi fırsatlar mevcut.”
  • “Torunum için aldım. Kısa sürede en sevdiği ayakkabı oldu, rahat ve giyip çıkarması kolay. Yaz için inanılmaz derecede işlevsel ve dayanıklı, kışın ise terlik yerine kullanılabiliyor.”
Ürünü İncele

Çocuk terliklerindeki indirimlerin hepsine göz atmak için buraya tıklayın.

8. Oral-B Çocuk Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Frozen

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel bir ürün. Eski versiyonu büyük oğlumda var ve tek hız seçeneği sunuyor. Bununla birlikte küçük yaş grubu için uygun hale gelmiş. İlk basımda yavaş, ikinci basımda hızlı çalışıyor. Üzerinde olan resimlerle de küçük çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum.”
  • “Çok güzel 3 yaşındaki kızım çok sevdi hassas ve acıtmadan yapıyor iki farklı modu var kızım için düşük ayarı kullanıyorum.”
Ürünü İncele

Oral-B'nin Spiderman'li diş fırçasına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B kids yedek başlıklarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B indirimlerinin tamamını incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

9. Clementoni Bilim ve Oyun - Gizemli Kimya Oyuncak

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “9 yaşındaki oğlum oynayarak Kimya öğreniyor. Sayısal, görsel ve deneysel sorular ile zevkli bir oyun. Ebeveyn gözetimi gerekli.”
  • “Çocukların çok hoşuna giden bir oyun. Tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

Clementoni indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

10. JBL Çocuk Kulaklığı

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “6 yaşındaki oğlumun bilgisayarda eğitici oyunlar oynaması için çok rahat ve mükemmel.”
  • “5 ve 3 yaşlarındaki iki oğlumuz için aldık, böylece hikaye kutularından en sevdikleri hikayeleri ve şarkıları kulaklarımızı tırmalamadan dinleyebilecekler. Kutuya eklenen çıkartmalar harika bir dokunuştu ve çocuklar bayıldılar. Kulaklıklar hem iç mekanlarda hem de uzun araba yolculuklarında çok kullanışlı olacak. Ses kalitesi iyi ve yaşlarına uygun!”
Ürünü İncele

JBL indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu Gülümseten Kasım da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler 11

Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

 Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

Gülümseten Kasım'da büyük indirimleri olan ünlü markalar...

 Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

 İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

 Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

 Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

 Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

 Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

 Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

Küçük tamirlerde büyük kolaylık isteyenler buraya!

 Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
hediye çocuk
İş birliği İçerikleri
Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

14 Kasım'da BİM12e saç kurutma makinesi geliyor!

14 Kasım'da BİM12e saç kurutma makinesi geliyor!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Yaza yatırım yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Levi's'ın en iyi indirimli ürünleri burada!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Apple Watch 11 akıllı saatte sevindiren kampanya!

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Columbia... Marka ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

LEGO indirimdeyken ara tatilde çocuklar için en iyi hediye!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

Fiyatı hiç bu kadar düşmemişti!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

4 Kasım Tarım Kredi katalog fırsatları kat kat kazandırıyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

İndirimli Philips tıraş makinesi kapış kapış gidiyor!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

Ömürlük Seiko saatte kısa süreliğine büyük fırsat başladı!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

iPhone almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

Apple tabletin fiyatı daha da düştü!

14 Kasım'da BİM12e saç kurutma makinesi geliyor!

14 Kasım'da BİM12e saç kurutma makinesi geliyor!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

BİM 11 Kasım indirimli salı kataloğu geldi!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

ŞOK'ta Fakir -36° korumalı radyatör antifiriz 169 TL!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Son dakika | Gözaltına alınan hakemler için sıcak gelişme! Bahis skandalını TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurmuştu

Gözaltına alınan hakemler için sıcak gelişme

Kışın sürekli üşüyenler için Colmubia mont Gülümseten Kasım'a özel indirimde!

Bir türlü ısınamıyorsanız bu montu çok seveceksiniz!

Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldı

Dünyanın dört bir yanında aynı görüntüler

Kırıkhan’da hurdalık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kırıkhan’da hurdalık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.