Bu Gülümseten Kasım'da çocuklar için alınabilecek en iyi ürünler

Her yaş grubuna hitap eden eğitici oyuncaklardan konforlu giyim ürünlerine, yaratıcılığı destekleyen setlerden günlük ihtiyaçlara kadar çocuklar için alabileceğiniz en güzel ürünler bu ay çok daha avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. İster minik bir sürpriz ister unutulmaz bir hediye arıyor olun, Gülümseten Kasım fırsatlarıyla çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek şimdi her zamankinden daha kolay!

1. Yıldızlı Gökyüzü Gece Lambası

Kullanıcılar ne diyor?

“Hediye aldık ama önce kendimiz denedik. Bayıldık! Malzemesi oldukça kaliteli. Sanırım kendimize de alacağız :)”

“Uzaktan kumanda, televizyon için bir uzaktan kumandanız varmış gibi daha az tuşla mükemmel çalışıyor ve ayrıca çok kaliteli. Çocuklarım bunu çok seviyor, özellikle de küçük olanı çünkü gökyüzüne çok meraklı. Çok fazla gökyüzü projektörü aldım ama o bunu çok seviyor, sadece başka bir üründe böyle bir şey görmedim. O kadar benzersiz bir tasarımı var ki, yaşlılar bile bayılıyor.i”

2. PUMA Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Orijinal, kaliteli, pişman olmazsınız. Tam numarasını aldım sıkıntı çıkmadı.”

“Dayanıklı gözüküyor.Tam numara alabilirsiniz.”

3. Tangle Teezer Tarak Original Mini Pembe Unicorn Çocuk Saç Fırçası

Kullanıcılar ne diyor?

“Minik çocuğumun saçını fırçalamakta hep zorlanırdık ama bu fırça her şeyi değiştirdi! Artık neredeyse hiç fark etmiyor bile; kullanımı çok nazik ve kolay. Ayrıca, fırçalamayı bir mücadele yerine eğlenceli hale getiren sevimli tasarımına Bayılıyor. Kesinlikle denediğimiz en iyi fırça!”

“Fırça küçük ve çocuklar için ideal çünkü küçük ellerine tam oturuyor ve bağımsız hareket etmelerini sağlıyor.”

4. LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 – 9 Yaş ve Üzeri Araba Tutkunu Çocuklar için Yapılabilir Süper Spor Araba, Araç Modeli Severler için Hediye Fikri (806 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve eğlenceli, çocuğumun gerçekten teknolojiden 3-4 gün boyunca telefona minimum ilgi duymasını sağladı.”

“5 yaşındaki çocuğumla 3 günde montajını yaptık. Oldukça keyif aldık. Zihin açıcıydı.”

5. DeFacto Kız Çocuk Balıkçı Yaka Basic Kazak

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir kış memleketinde, formaların içine uygun çok güzel ve sıcak bir ürün.”

“Kaliteli. Bedeni tam. Tüylenme yok. Çok sıcak tutuyor ve kaba durmuyor.”

6. Çocuk Çizgi Bilim Seti (3 Kitap)

Kullanıcılar ne diyor?

“Çocuklar için harika alın aldırın hediye edin. Çocuklara bilimi sevdiren bir set.”

“Zamanında ve hasarsız elime ulaştı. Kızım hepsine bayıldı. Teşekkürler.”

7. Crocs Crocband Çocuk Terlik

Kullanıcılar ne diyor?

“Son 2-3 yıldır oğlum için Crocs kullanıyorum ve onu seviyorum. O da seviyor. Amazon"da iyi fırsatlar mevcut.”

“Torunum için aldım. Kısa sürede en sevdiği ayakkabı oldu, rahat ve giyip çıkarması kolay. Yaz için inanılmaz derecede işlevsel ve dayanıklı, kışın ise terlik yerine kullanılabiliyor.”

8. Oral-B Çocuk Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Frozen

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir ürün. Eski versiyonu büyük oğlumda var ve tek hız seçeneği sunuyor. Bununla birlikte küçük yaş grubu için uygun hale gelmiş. İlk basımda yavaş, ikinci basımda hızlı çalışıyor. Üzerinde olan resimlerle de küçük çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

“Çok güzel 3 yaşındaki kızım çok sevdi hassas ve acıtmadan yapıyor iki farklı modu var kızım için düşük ayarı kullanıyorum.”

9. Clementoni Bilim ve Oyun - Gizemli Kimya Oyuncak

Kullanıcılar ne diyor?

“9 yaşındaki oğlum oynayarak Kimya öğreniyor. Sayısal, görsel ve deneysel sorular ile zevkli bir oyun. Ebeveyn gözetimi gerekli.”

“Çocukların çok hoşuna giden bir oyun. Tavsiye ederim.”

10. JBL Çocuk Kulaklığı

Kullanıcılar ne diyor?

“6 yaşındaki oğlumun bilgisayarda eğitici oyunlar oynaması için çok rahat ve mükemmel.”

“5 ve 3 yaşlarındaki iki oğlumuz için aldık, böylece hikaye kutularından en sevdikleri hikayeleri ve şarkıları kulaklarımızı tırmalamadan dinleyebilecekler. Kutuya eklenen çıkartmalar harika bir dokunuştu ve çocuklar bayıldılar. Kulaklıklar hem iç mekanlarda hem de uzun araba yolculuklarında çok kullanışlı olacak. Ses kalitesi iyi ve yaşlarına uygun!”

