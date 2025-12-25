Mersin’de minibüs yangını

Olay Şahin Mahallesi E-5 Karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. Minibüsten dumanlar çıktığını gören bir kişi, 112 Acil Komuta Merkezi’ni aradı. Merkez bölgeye itfaiye ile güvenlik güçlerini sevk etti. İtfaiye ekipleri gittiğinde aracın yanmış, minibüs kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Soğutma çalışması yapılan aracın kime ait olduğunu tespit etmek için ekipler çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik İHA tarafından yayına alınmıştır