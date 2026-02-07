HABER

Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu

Konya’da bir apartmanın 1. katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu apartmanda yaşayanlardan 11 kişi zehirlendi. Bir apartman sakini, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti.

BÖCEK İLAÇLAMASI ZEHİRLENMEYE YOL AÇTI: 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.

"DURUMLARI İYİ"

Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

