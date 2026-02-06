HABER

İzmir'de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

İzmir'de küçük bir çocuk dereye düşüp gözlerden kaybolmuştu. 9 yaşındaki Berivan Bozan'ı arama çalışmaları devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan’ın dereye atılan terliği almak için girdiği öğrenildi.

İzmir'de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşlarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu dereye düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereye düşen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti 1

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fetrek Deresi’nde suya kapılan çocuğun Berivan Bozan olduğu öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Bozan’ın, diğer çocuklarla birlikte suya girip çıktığı anlar yer aldı. Kamera kaydına, Bozan’ın tek başına derenin ortasına gittiği ve sığ olduğu görülen yerde bir anda çamura saplanıp, akıntıya kapılarak suda kaybolduğu yansıdı.

İzmir de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti 2

İzmir de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti 3

İzmir de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti 4

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akşam saatlerinde Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan’ın dereye atılan terliği almak için suya girdiği öğrenildi. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir de kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

