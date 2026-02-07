Kafede birlikte oturduğu genci, silahla vurarak kayıplara karıştı

Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, A.Ö. (22), birlikte oturduğu S.B.’yi (20) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vurdu. S.B., ayak ve kalçasından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLER KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı ilk olarak Sapanca Devler Hastanesi’ne ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

