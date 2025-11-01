Uzun süredir almayı düşündüğünüz Apple cihazları Gülümseten Kasım'la artık daha uygun!

Gülümseten Kasım ile uzun süredir almak istediğiniz Apple ürünlerini edinmek için en uygun zaman! EarPods ile müzik keyfini gittiğiniz her yere taşıyabilir, iPad ile yaratıcılığınızı ortaya koyabilir veya Apple Watch ile sağlık ve spor hedeflerinizi takip edebilirsiniz. İndirimler bitmeden Apple’ın yenilikçi dünyasına adım atmak için sepetlerinizi tamamlamayı unutmayın!

1. Profesyonel kalitede çekimler ve akıcı kullanım için: Apple Siyah iPhone 16 Plus (512 GB)

Şıklığı ve performansı bir araya getiren iPhone 16 Plus, 48 MP Fusion kamerası ile profesyonel kalitede çekimler yapmanızı mümkün kılıyor. Ultra Geniş ve Telefoto kameraları ile makro fotoğraflardan uzak çekimlere kadar tüm detayları yakalayabiliyorsunuz. Güçlü A18 çipi ile uygulamalara ve oyunlara hızlıca erişim sağlarken uzun ömürlü bataryasıyla da gün boyu kullanım sunuyor. Kamera Denetimi ve alan derinliği özellikleriyle çekimlerinizi daha da özelleştirebileceğiniz iPhone 16 Plus, her anınıza eşlik edecek bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"iPhone 14 Plus'tan geçtik. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif ve büyük ekran. iPhone isteyenler değerlendirebilir."

"Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."

2. Klasikten vazgeçemeyenlere: Apple 3,5 mm Kulaklık Jaklı EarPods

Kulağa tam oturan ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor veren EarPods, kablolu kulaklık sevenler için hala çok iyi bir tercih. Kumandası sayesinde müzik değiştirmekten çağrı cevaplamaya kadar her işi elinizi cebinize atmadan yapabilirsiniz. İçindeki hoparlör sistemi ise net ses ve minimum kayıpla daha kaliteli bir dinleme deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk EarPods'u 8 sene kullandım. Sol taraftan az ses geldiği için yenisini almaya karar verdim. Bu fiyata alınabilecek en dengeli ve konforlu kulaklık diyebilirim, tabiki de bu kulaklığı silikonlu kulaklıklarla kıyaslamak yanlış olur çünkü maalesef yalıtımı onlar kadar güçlü olmadığı için baslar biraz zayıf kalıyor fakat sessiz bir ortamda gayet okeyler. 320kbps dinlerseniz kulaklık daha da keyifli hale geliyor.”

“Windows bilgisayar ve Android cihazda denedim. Ses kalitesi bayağı güzel, mikrofon da güzel çalışıyor. Apple harici cihazlarda mikrofon üzerindeki tuşlar (ses açma/kapama ve medya durdurma/geçme vb.) çalışmıyor. Mikrofon tuşları için Apple web sitesinde ürünün "uyumluluk bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz."

3. Hem işte hem de günlük hayatta güçlü bir seçenek: Apple A16 çipli iPad

iPad, 11 inç Liquid Retina ekranı ve süper hızlı A16 çipi ile hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir yardımcı. Wi-Fi ve hücresel bağlantısıyla her zaman bağlı kalabilir, Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio ile not alabilir, çizim yapabilir veya projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Touch ID ile güvenli giriş yapabilir, 12 MP kamerasıyla harika fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Tüm bunlar, iPad’i hem işte hem de günlük hayatınızda verimli kullanmanız için güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“iPad 11, Apple A16 işlemcisi ve donanımı ile fiyatının karşılığını çok iyi veriyor. Hemen hemen her türden ihtiyacı karşılayacak bir cihaz. Herkese tavsiye ederim. ”

“Yeni nesil iPad gerçekten harika. Tasarımı ve performansı oldukça iyi. Ekranı ve çerçeve oranı güzel. Klasik Apple kalitesi. Günlük kullanım için bir tablet arıyorsanız veya çocuğunuzun eğitimi için, bu tablet tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.”

4. Eşyalarınızı kaybetmemeniz için: Apple AirTag (4’lü Paket)

AirTag sayesinde artık kaybolan eşyalarınızı bulmak çok kolay! iPhone veya iPad’inize tek dokunuşla bağlanan bu küçük cihaz, eşyalarınızı takip etmeniz için birebir. Bir şeyleri bulmak mı gerekiyor? Hoparlöründen ses çaldırabilir veya Siri’den yardım alabilirsiniz. Yakındaysanız sizi doğrudan AirTag’e yönlendiren Tam Konum Bulma özelliği devreye giriyor; uzağı bulmak içinse Apple’ın geniş Bul ağına güvenebilirsiniz. Kayıp Modu'nu etkinleştirdiğinizde AirTag’iniz bulunduğunda hemen haberiniz oluyor. Şifreli ve anonim iletişim gerçekleştiren bu küçük cihaz, gizlilik açısından da oldukça güvenli ve pili tam bir yıldan fazla dayanıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Motosiklet, anahtarlar ve cüzdan... Her şeye lazım. Gayet iyi çalışıyor."

"Apple AirTag bildiğim ve kullandığım bir ürün olup 4'lü paketini avantajlı fiyat ile almayı tercih ettim. Çok başarılı bir ürün."

5. Keşke daha önce alsaymışım dedirten: Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Akıllı Saat

Spor ve sağlık takibi için ideal bir akıllı saat olan Apple Watch Series 11 ile uyku skorunuzu ve kalp sağlığınızı takip edebilir, EKG çekebilir ve gece boyunca oksijen seviyenizi izleyebilirsiniz. İnce ve hafif tasarımıyla gün boyu rahat kullanırken, suya ve toza dayanıklı yapısıyla da her an yanınızda olur. Ayrıca, tüm antrenmanlarınızı detaylı ölçümlerle takip edebilir, hızlı şarj ve uzun pil ömrüyle kesintisiz kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Donanim olarak Series 10'dan en onemli farki batarya kapasitesinin %5-10 kadar daha yuksek olmasi ve ekran caminin daha dayanikli olmasi.

Ilk defa aliyorsaniz veya Series 9'dan onceki bir modelden gecmek istiyorsaniz tercih edilebilir, aksi takdirde Series 12'yi beklemek daha mantikli olacaktir.”

Ilk defa aliyorsaniz veya Series 9'dan onceki bir modelden gecmek istiyorsaniz tercih edilebilir, aksi takdirde Series 12'yi beklemek daha mantikli olacaktir.” “Watch se 2 vardı bataryası eskidiği için buna geçtim zaten benim çok aktif kullandığım bir saat çok memnundum bu da aynı şekilde işlevsel ve kaliteli.”

6. Cebinize sığacak kadar küçük: Apple iPhone Air MagSafe Pil

iPhone Air MagSafe Pil, iPhone Air’in pil ömrünü uzatmak için tasarlanmış pratik ve kompakt bir çözüm. Hareket halindeyken cihazınızı hızlıca şarj edebilir, tam şarj edilmiş pil ile gün boyu kullanım gerçekleştirebilirsiniz. MagSafe sayesinde pil cihazınıza kolayca takılır ve otomatik olarak en uygun zamanda şarj olur. Hem acil durum şarjında hem de tüm gün kullanımda size ekstra enerji sunarak iPhone Air’inizin gücünü maksimum seviyeye çıkarır.

7. Takın yakıştırın: Apple iPhone 16 Plus için MagSafe Özellikli Şeffaf Kılıf

iPhone 16 Plus telefonunuza ekstra koruma ve stil katmak isterseniz MagSafe uyumlu şeffaf kılıf çok iyi bir seçenek. İnce ve hafif yapısıyla iPhone’unuza tam oturuyor ve daha kalın görünmesini engelliyor. İçindeki mıknatıslar sayesinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor ve kablosuz şarj işlemlerinde tam uyum sağlıyor. Darbelere ve çizilmelere karşı güçlü bir koruma sunarken şıklığı da elden bırakmayan kılıf, iPhone’unuzu en iyi şekilde tamamlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"iPhone'um için dayanıklı bir kılıf. Şeffaf, bulanık değil. Telefonumu satın aldığımdan beri birkaç kez düşürdüm ve kılıf hala sağlam duruyor."

"Orijinal Apple şeffaf kapağını gerçekten iyi bir fiyata aldım. İPhone 16 plus'ım için mükemmel olmasının yanı sıra, MagSafe şarjı için uygundur, iPhone manyetik şarj platformuna mükemmel bir şekilde yapışır ve aşırı ısınmaz. Her zaman olduğu gibi, Amazon'un teslimat süreleri ve yöntemleri mükemmel.."

8. Veri aktarımı ve şarj için pratik çözüm: Apple USB-C - Lightning Kablosu

Apple USB-C - Lightning Kablosu, iPhone, iPad veya iPod’unuzu kolayca şarj etmenizi ve eşzamanlamanızı sağlar. USB-C veya Thunderbolt 3 destekli Mac’ler ve USB-C özellikli iPad’lerle uyumlu olarak hızlı ve güvenli bağlantı yapar. Ayrıca 18 W ve üzeri güç adaptörleriyle kullanıldığında belirli modellerde hızlı şarj desteği ile cihazınızı kısa sürede hazır hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu Lightning - USB-C kablo gerçekten beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. iPhone’umu Apple’ın 20 W USB-C adaptörüyle kullanarak hızlı şarj özelliğinden faydalanıyorum ve sonuçlar harika! Telefonum çok kısa bir sürede %50’nin üzerinde doluyor, bu da özellikle yoğun günlerde inanılmaz kullanışlı.”

“Kabloyu sadece şarj için değil, aynı zamanda iPhone’umu MacBook’a bağlayarak veri aktarımı ve eşzamanlama için de kullanıyorum. USB-C ile uyumlu iPad’imle de sorunsuz çalışıyor. Kablo uzunluğu yeterli, dayanıklılığı ise oldukça iyi – bağlantı noktaları sağlam ve kopma riski düşük görünüyor.”

9. Kompakt güç: Apple iPhone ve iPad ile Uyumlu M2 Çipli Mac Mini (2023)

M2 çipe sahip yeni Mac Mini, kompakt ama performansı yüksek bir masaüstü deneyimi yaşatıyor! 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile işlerinizin çabucak altından kalkarken Thunderbolt 4 ve USB-A gibi geniş bağlantı seçenekleri ile cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabiliyorsunuz. 256 GB SSD depolama alanı olan cihazla tüm belgeleriniz elinizin altındayken 24 GB’a kadar birleşik belleği ise akıcı bir kullanım yaratıyor ve büyük dosyalarla çalışırken yavaşlamaya başlamıyor. Üstelik, M2 çip ve macOS Ventura ile verileriniz her an koruma altında tutarak güvenlik ve gizliliğinizi gözetiyor. İş, eğlence ya da ikisi birden; Mac Mini ile her şey mümkün!

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun yıllardır Windows kullanıdıktan sonra Mac mini çok farklı ve çok kararlı. Teşekkür ederim."

"Bence günlük kullanım için oldukça iyi. Yapabileceği iş yelpazesi oldukça geniş. Çok yoğun çalışıyorsanız Pro modeli düşünülmeli."

10. Şarj derdini ortadan kaldıran: Apple Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı (1 m)

Apple cihazlarınızı kolayca ve hızlıca şarj etmek istiyorsanız bu manyetik şarj kablosu tam da aradığınız ürün. Dayanıklı örgü kablosuyla uzun yıllar kullanabileceğiniz kabloyu, şarj etmek istediğiniz cihazın arkasına yaklaştırmanız yeterli, şarj işlemi hemen başlıyor. Apple Watch’un ve Mac bilgisayarın birçok modeliyle ve bazı AirPods’larla uyumlu olması da bu şarj cihazını evde ya da ofiste tek kabloyla tüm cihazlarını doldurmak isteyenler için çok pratikleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Orijinal örgü kablolu Apple şarj aleti. Hem de burada Apple’dan çok daha ucuz. Çekinmeden alabilirsiniz. Arabada da bir tane bulunsun diye aldım. Tavsiye ederim.”

“Kurulumu oldukça basit; kabloyu USB‑C adaptörüme bağlayıp manyetik konnektörü Apple Watch’uma yaklaştırdığımda, mıknatıslar sayesinde konnektör kendiliğinden yerine oturuyor. Bu, şarj işlemini son derece pratik hale getiriyor. Özellikle Apple Watch Series 7 ve daha yeni modellerle kullanıldığında, hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 45 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyorum. Bu, yoğun günlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Kablonun 1 metre uzunluğu, günlük kullanım için yeterli esneklik sunuyor.”

