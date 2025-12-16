HABER

Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Ersoy hakkındaki iddialarda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti. Torlak iddiaları yalanlasa da görevinden istifa etmişti. Cem Küçük Torlak'a, 'Neler yaptığın biliniyor' diyerek sert sözlerle yüklendi ve Torlak'ın uyuşturucu testinden geçmesini istedi.

Ufuk Dağ

Ünlü isimlerle başlayan uyuşturucu operasyonu ünlü spikerlere sıçramış son olarak aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Konuyla ilgili ifade verenler Furkan Torlak adlı bir kişinin adını geçiriyordu. O ismin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü olduğu ortaya çıktı.

HEMEN İSTİFA ETTİ

İddiaların geniş kesimlere yayılmasının ardından Ersoy'u çocukluğundan beri tanıdığını belirten Torlak iddiaları reddetse de görevinden istifa etmişti. TGRT ekranlarında olayı değerlendiren gazeteci Cem Küçük Torlak'a çok sert sözlerle yüklendi ve Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesini istedi. Torlak'ın evinin değerinin 40 milyon TL, arabasının değerinin 10 milyon TL olduğunu vurgulayan Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" diyerek elindeki belgelere dikkat çekti.

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor.

Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım.

