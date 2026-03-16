240 kiloluk genç kadın 7. kattan vinçle indirildi: Ekipler pencereyi söktü!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz, 240 kilogram ağırlığındaki morbid obezite nedeniyle hareket edemeyince ekipler seferber oldu. Ayaklarında his kaybı olduğu ihbarı üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri, hastayı evinin bulunduğu 7. kattan sepetli vinç yardımıyla indirerek hastaneye sevk etti.

'MORBİD OBEZ' OLDUĞU BELİRLENDİ

112 Acil Sağlık ekiplerine, Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz'ın ayaklarında his kaybı bulunduğu ve hareket edemediği bildirildi. İhbar üzerine Sultangazi 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ekibi adrese yönlendirildi.

Maaz'ın morbid obez olduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan obez ambulans da olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmede Maaz'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen satürasyonunun düşük olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın acil olarak hastaneye nakledilmesine karar verildi.

Yaklaşık 240 kilogram ağırlığındaki Maaz'ın, yaşadığı binanın 7. katta bulunan dairesinden çıkarılmasının güç olması nedeniyle tahliye için ek ekipler görevlendirildi. Bu kapsamda Sultangazi 8 No'lu ASHİ ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay yerine sevk edildi. Tahliye çalışmasına itfaiye ekipleri ile AFAD da destek verdi.

ODANIN PENCERESİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

Çalışma kapsamında Maaz'ın bulunduğu odanın penceresi itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Ardından olay yerine getirilen sepetli vinç yardımıyla sağlık ve kurtarma ekipleri 7. kata ulaştı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Maaz, sepetli vinç platformuna yerleştirildi. Vinç yardımıyla kontrollü şekilde aşağı indirilen Maaz, hazır bekletilen ambulansa alındı.

Tahliye süreci boyunca sağlık ekiplerince oksijen desteği verilen ve hayati bulguları yakından takip edilen Maaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Operasyon, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği, UMKE, Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, Sultangazi Belediyesi ve mahalle muhtarlığının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

"AYAĞA KALKAMIYORDU, İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORDU"

Hastanın iş arkadaşı Seher Örs, Maaz'la uzun süre birlikte çalıştıklarını, son yıllarda sağlık durumunun ağırlaştığını anlattı.

Örs, Maaz'ın erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını, İstanbul'da kimseleri olmadığını, son dönemde dışarı çıkamaz hale geldiğini belirterek, "Arada bir hastalanıyordu ama son zamanlarda hiç dışarı çıkamıyordu. Ayağa kalkamıyordu, ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu yüzden işi de bırakmak zorunda kaldı. Erkek kardeşi de aynı şekilde obez" diye konuştu.

Maaz'ın yaklaşık 2 yıldır büyük ölçüde yatağa bağımlı olarak yaşadığını aktaran Örs, "Artık gidip gelemiyordu. Başvuru yaptılar, ekipler bugün geldi. İçeriden kurtarıp tedavi için götürdüler. İyi ki devletimiz var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akıllı mercek hakkında en çok yöneltilen 10 soru! Akıllı mercek hakkında en çok yöneltilen 10 soru!
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...

En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

