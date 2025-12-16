Yalova’da 5 defineci suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 5 şüpheliyi define aradığı sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 metal arama detektörü, alan arama cihazı, şarjlı beton delici, 4 beton delici ucu, 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Z., O.Y., F.E., M.C. ve F.K.M. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.