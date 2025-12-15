HABER

Polislerin çalışma saatlerinde değişiklik! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Önümüzdeki yıl başlıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin uzun zamandır beklediği müjdeyi verdi. Bakan Yerlikaya "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

Polislerin çalışma saatlerinde değişiklik! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Önümüzdeki yıl başlıyor"

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu. 2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi.

Polislerin çalışma saatlerinde değişiklik! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Önümüzdeki yıl başlıyor" 1

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİSLERE ÇALIŞMA SAATİ MÜJDESİ

Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Polislerin çalışma saatlerinde değişiklik! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Önümüzdeki yıl başlıyor" 2

"4 GRUPLU 12/36 SİSTEMİNE GEÇİYORUZ"

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız.

Polislerin çalışma saatlerinde değişiklik! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Önümüzdeki yıl başlıyor" 3

İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

(İHA)

15 Aralık 2025
15 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
