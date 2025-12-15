Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı! "Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu, Sebahat dudaklarımdan öpüyordu"

Mide bulandıran cinsel saldırı olayının adresi Konya'nın Kulu ilçesi. Özel diş kliğinin müdürleri Hakan A. (48) ve Sebahat A. (45) çifti hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma tamamlanırken iddianamede yer alan ifadeler kan dondurdu.

"BAŞTA FARK ETMEDİM, SONRADAN ALKOL OLDUĞUNU ANLADIM"

Tutuklanan çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianmae hazırlandı. Sabah'ın aktardığına göre; iddianamede Z.M. şu ifadeleri kullandı: "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti. 'Ağabey yapma, babam yaşındasın' dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu.

ŞANTAJ, YUMRUK, ÖLÜM TEHDİDİ...

Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, 'Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz' dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım."

SPERM VE DNA ÖRNEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, Z.M.'nin vücudunda Hakan'a ait spermler ve DNA örneklerine rastlandığı, genç kadının iç çamaşırlarında da Sebahat'a ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi.

İŞTE KARI KOCAYA İSTENEN CEZA

İki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.