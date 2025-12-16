HABER

Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'da 16 yaşındaki bir çocuk arkadaşının kullandığı silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu kazara yaralandı. Olayın şüphelisi Y.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Kamalı Sokak içerisinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir arkadaş grubu bölgedeki bir ikamette eğlenmek amaçlı bir araya geldi.

ATIŞ YAPMAK İSTERKEN ARKADAŞINI VURDU

Bu sırada Y.A. (19) kurusıkıdan bozma tabanca ile atış yapmak isterken silahtan çıkan kurşun R.A.'ya (16) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı R.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

