Ankara'da tarihin en büyük fuhuş operasyonu! Müşteri gibi geldiler, gizli kamerayla kaydettiler

Ankara'da tek operasyonda en fazla tutuklu sayısına ulaşılan fuhuş operasyonu gerçekleşti. Gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine gizli yürütülen soruşturmada 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek fuhuşa aracılık yapan fuhuşu teşvik eden hedef şahıslar adım adım izlendi. Gizli kameralarla fuhuş pazarlıkları kayda alınırken, operasyonlar sonucunda 60 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine gizli bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ‘özel tahkikat ekipleri' oluşturdu.

4 AY BOYUNCA TAKİBE ALINDI

Çankaya'da Night Club olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürükleyen 11 işletmeyi takibe aldı.

MÜŞTERİ GİBİ MEKANLARA GİTTİLER

CMK 135 Teknik izleme ve takip kararları alındı. 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek fuhuşa aracılık yapan fuhuşu teşvik eden hedef şahısları adım adım izledi.

GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Gizli kameralarla mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

‘Mağdur' kadınları telebar gibi çalışan bu mekanlardan çıkartıp fuhuş için otellere götürüyorlardı. Üstelik kadınların SGK kayıtları vardı ve çalışıyor gibi gösteriyorlardı. Müşteriler mekana geliyor, kadınlarla sohbet ediyor, beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ediyor ve işletmeler bu şekilde sözde ticari kazanç elde ediyordu.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. 60 şüpheli tutuklandı.

Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandı. 64 fuhuşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı ve hepsinin ifadesine başvuruldu.

