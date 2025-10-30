Braun'un çok sevilen tıraş makinesinde Gülümseten Kasım'a özel indirim var

Hangi yaşta olursanız olun, bakım rutini sizi hem daha iyi hissettiren hem de kendinize olan güveninizi artıran bir alışkanlık. Cilt tahrişini önleyen, kesintisiz performans sunan ve kolay temizlenebilir yapısı sayesinde zamandan tasarruf ettiren bir tıraş makinesi ise bu rutini daha keyifli ve verimli hale getirir. Sadece iş yaşamında değil, sosyal ve özel yaşamınızda da görünümünüz üzerinde büyük bir fark yaratan bir ürün arıyorsanız Braun tıraş makinesindeki indirimi kaçırmayın!

Islak ve kuru kullanıma uygun: Braun Yeni Seri 5 Kablosuz Tıraş Makinesi

Her türlü ihtiyacınızı kolayca karşılayan Braun Series 5, yüz hatlarınıza uyum sağlayan 3 esnek bıçağı ile derinlemesine ve pürüzsüz bir tıraş sunarken AutoSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunu algılayarak her tıraşta maksimum performans yaşatır. EasyClean sistemi sayesinde başlığını çıkarmadan hızlı ve pratik temizlik yapabilir, %100 su geçirmez yapısı ile hem ıslak hem kuru tıraş yapmanın konforunu yaşayabilirsiniz. Lityum iyon pili, 50 dakika kesintisiz kullanım gerçekleştirirken, yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj ile sakal ve bıyıklarınızı almak için hazır hale gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

"1 yıldan fazla süredir her gün sakal ve saç sıfırlamak için kullandım. Hala aynı kalitede kesiyor. Ayda bir başlığındaki 3 tane şeyi söküp yıkamak lazım içi doluyor. Kısa sakal ve saçı çok kolay sıfır yapıyor. 5gününlük olanıda kesiyor ama aldığı süre 2 katına çıkıyor."

"Bu yeni nesil Braun marka sakal tıraş makinesini bugün teslim aldım ve biriken az sakalımı önce hemen şarj ederek sakal tıraşı oldum makinenin tıraş kalitesi de markası gibi harika herkese tavsiye ederim. Tıraş bir dakika bile sürmedi"

Bu içerik 30 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

