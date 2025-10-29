Ev Yaşam Ev Yaşam
Uzun yürüyüşlerden ani hava değişimlerine sizi her zaman destekleyecek Salomon ayakkabının fiyatı düştü!
Uzun yürüyüşlerden ani hava değişimlerine sizi her zaman destekleyecek Salomon ayakkabının fiyatı düştü!

Sultan Oğuz
Yağmurlu günlerde suya dayanıklı taban, engebeli yollarda sağlam kavrama, günlük hayatta ise maksimum rahatlık… Outdoor ayakkabılar artık sadece doğa yürüyüşlerinde değil, şehirde de konfor arayan erkeklerin vazgeçilmezi haline geldi. Mevsim geçişlerinde ayağı sıcak tutarken terletmeyen, uzun süreli kullanımlarda bile destek sunan yapısıyla bir kez deneyenin bir daha vazgeçemediği Salomon erkek outdoor ayakkabı modeli şu anda indirimde!

İster şehirde tempolu bir gün geçiriyor olun ister hafta sonu doğada yürüyüşe çıkın, soğuyan havalarda sağlam ve rahat bir outdoor ayakkabıya ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissediliyor. Zemin kaygan veya hava yağmurlu olduğunda sıradan bir spor ayakkabı sizi yarı yolda bırakabilir. Bu yüzden, ayaklarınızı koruyan, adımlarınıza güç ve denge katan bir outdoor model fark yaratır. Şu anda fiyatı düşen Salomon erkek outdoor ayakkabı modeli ile hem doğada hem şehirde her adımda güveni yakalayabilirsiniz!

Her adımda dengeyi hissettiren: Salomon Elixir Activ Erkek Outdoor Ayakkabı

Uzun yürüyüşlerden ani hava değişimlerine sizi her zaman destekleyecek Salomon ayakkabının fiyatı düştü! 1

Performansla konforu mükemmel şekilde birleştiren Salomon ayakkabı, Active Chassis teknolojisiyle adımlarınızı yönlendirirken fuzeFOAM orta taban bileşimiyle gün boyu rahatlık verir. Salomon’un kayak mirasından ilham alan Reverse Camber taban geometrisi, zeminde süzülüyormuş hissiyle yürüyüşlerini daha akıcı hale getirir. All Terrain Contagrip® dış tabanı sayesinde ister ıslak ister kuru zeminde olun, sağlam tutuşla her koşulda güvenle ilerleyebilirsiniz. SensiFit™ üst yapı ise ayağı her yönden sararak kişiselleştirilmiş bir uyum sağlayan Elixir Activ, taviz vermeyen bir outdoor deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalite ve rahatlık ve ayağı kavrama açısından çok başarılı görsel ile aynı ve grotex GTX modeli fiyat piyasanın yarısının altında beden ua ve adidas da 43 giyorum bundada 43 oldu."
  • "Zaten Salomon kullanıcısıyım. Bu ayakkabı da tam istediğim gibi kaliteli ve rahat. Tavsiye ederim."
Bu içerik 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

