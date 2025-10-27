Ev Yaşam Ev Yaşam
Zorlu doğa yürüyüşlerinden günlük şehir kullanımına kadar her adımda güven veren Salomon ayakkabının fiyatı düştü!
Zorlu doğa yürüyüşlerinden günlük şehir kullanımına kadar her adımda güven veren Salomon ayakkabının fiyatı düştü!

Ayaklarımızın konforu ve koruması hiç olmadığı kadar önemli, özellikle de yağışlı veya zorlu hava koşullarında dışarıda vakit geçirirken su geçirmez ve dayanıklı bir spor ayakkabı hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Sadece rahatlığı değil ayağınızı kuru ve güvenli tutmayı da sağlayan bir çözüm arıyorsanız şehirde yürüyüşten hafta sonu doğa aktivitelerine kadar her adımda performansınızı artıran ve uzun süre dayanabilen Salomon spor ayakkabının fiyatı düşmüşken fırsatı değerlendirmeden geçmeyin!

Hava koşulları ne olursa olsun, ayaklarınızın hem kuru hem de rahat kalması artık bir lüks değil gereklilik. Günlük koşuşturmalarda, işten spora ya da hafta sonu gezilerine kadar, doğru ayakkabı hem performansınızı hem de sağlığınızı korur. Sadece konforlu değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve dayanıklı bir tasarımla desteklenen bir spor ayakkabıysa bu ihtiyaçlarınıza en pratik çözümü sunar. Ayaklarınızın gün boyu yorgun düşmesini önlerken her adımda güven veren Salomon ayakkabının sevindiren indirimine göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın deriz!

Yağışlı günler artık sorun değil: Salomon Supercross 4 GORE-TEX Erkek Koşu Ayakkabısı

Zorlu doğa yürüyüşlerinden günlük şehir kullanımına kadar her adımda güven veren Salomon ayakkabının fiyatı düştü! 1

Zorlu patika koşullarında üstün performans sunan Supercross 4 GORE-TEX , Chevron pabuçları ve Mud Contagrip® teknolojisi ile çamur, gevşek toprak veya engebeli yüzeylerde maksimum tutuş sağlayarak her adımda güven verir. FuzeFOAM orta tabanı, yumuşak ve rahat bir sürüş sunarken çevresel ayak izini de optimize ederken Ripstop kumaştan üretilen su itici üst materyali ve GORE-TEX membranı, ayağınızı her koşulda kuru tutar. SensiFit™ yapısıyla ayağı sararak neredeyse kişiselleştirilmiş bir uyum sağlayan ayakkabının OrthoLite® diecut iç taban ve yumuşak tekstil astarı ise uzun yürüyüşlerde bile konforunuzu artırmak için tasarlandı.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her gün kullanıyorum ve leke tutmaması ve suya dayanıklı olması nedeniyle çok kullanışlı."
  • "Özellikle sık sık ve kros kayağı yapanlar için iyi bir ayakkabı. Geniş ayaklar için bile rahat giyilebilir. Artık en sevdiğim ayakkabı oldu."
Zorlu doğa yürüyüşlerinden günlük şehir kullanımına kadar her adımda güven veren Salomon ayakkabının fiyatı düştü! 2

Bu içerik 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

salomon salomon ayakkabı salomon ayakkabı erkek
