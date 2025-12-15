HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! 'Seni buraya gömerim'

İçerik devam ediyor

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, 11 yaşındaki Muhammed Emin K.'nın ailesinin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi." diye konuştu.

Korkunç olay, 12 Aralık’ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., 11 yaşındaki Muhammed K. isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DEVAM EDECEK

6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin vekaleten okul müdürlüğü yaptığı, olayın ardından görevden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 1

'BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ'

Olayla ilgili inceleme sürerken, okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula" sözleriyle anlattı.

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 2

'RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ'

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden baba Nihat K. (49), şunları söyledi:

"Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed’i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş’ dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 3

‘ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU’

Oğluna psikolojik destek aldıracağını söyleyen Nihat K., "Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?” dedi.

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 4

Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Nihat K., “Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum” ifadelerini kullandı.

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 5

Ortaokulda müdür dehşeti: Öğrenciyi yakasından tutup yere attı! Seni buraya gömerim 6Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Xiaomi 17 Ultra’ya eşlik edecek cihazlar ortaya çıktıXiaomi 17 Ultra’ya eşlik edecek cihazlar ortaya çıktı
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralıLisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.