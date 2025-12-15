Uyuyor sanıldı ama... Yolcu otobüsünde 'şüpheli' ölüm!

Şüpheli ölüm olayına ilişkin edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok’un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi.

OTURDUĞU KOLTUKTA VEFAT ETMİŞ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

'ŞÜPHELİ' ÖLÜM

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.