HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Uyuyor sanıldı ama... Yolcu otobüsünde 'şüpheli' ölüm!

İstanbul’dan Samsun’a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı’na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Uyuyor sanıldı ama... Yolcu otobüsünde 'şüpheli' ölüm!

Şüpheli ölüm olayına ilişkin edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok’un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi.

OTURDUĞU KOLTUKTA VEFAT ETMİŞ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uyuyor sanıldı ama... Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! 1

'ŞÜPHELİ' ÖLÜM

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkisi de sokak röportajlarıyla tanınıyor: Yeni gelişme!İkisi de sokak röportajlarıyla tanınıyor: Yeni gelişme!
Beşar Esad'ın Rusya'daki lüks hayatı! Aldığı eğitim dikkat çektiBeşar Esad'ın Rusya'daki lüks hayatı! Aldığı eğitim dikkat çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İstanbul Samsun şüpheli ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.