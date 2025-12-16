HABER

Baba kız aynı evde korkunç halde bulundu! Bursa bu şüpheli ölümleri konuşuyor

Bursa'dan acı bir haber geldi. Bir evde baba ve kızı ölü bulundu. Babanın çatı katında asılı vaziyette, kızının yatakta hareketsiz halde bulunması şüphe uyandırdı. Şüpheli ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Nazmi Aybey yakınları tarafından evde asılı halde ölü bulundu. 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü halde bulundu.

Nazmi Aybey

EVE GİREN YAKINLARI KORKUNÇ GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Nazmi Aybey ve kızı Kübra Aybey’den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları, Nazmi Aybey’i çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey’i ise yatakta hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

