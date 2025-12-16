Ela Rumeysa Cebeci'nin ünlülere uyuşturucu operasyonu sırasındaki yorumu gündem oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınmış birçok ekran yüzünü de kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp Ela Rumeysa Cebeci'nin testleri pozitif çıkmıştı.

"NE DİYORSUN SEN?"

Geçtiğimiz Ekim ayında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, Ela Rumeysa Cebeci'nin yaptığı programdaki yorumları sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Sevilay Yılman ile operasyonu değerlendiren Cebeci'nin, bir ünlü isim hakkındaki "Yurt dışında kullanmış, beyan esastır" yorumu dikkat çekti. Yılman'ın "Yurt dışında kullanan kişi yurt içinde de kullanır. Bu bir kere kullanımla olacak bir şey değildir. Ne diyorsun sen?" sözlerine Cebeci "Öyle bir şey yok Sevilay hanım buna katılmıyorum. Belki orada bir macera yaşamıştır" şeklinde yanıt verdi.