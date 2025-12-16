HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ela Rumeysa Cebeci'nin ünlülere uyuşturucu operasyonu sırasındaki yorumu gündem oldu!

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıkmıştı. Ela Rumeysa Cebeci’nin, geçtiğimiz aylarda yapılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sırasında yaptığı değerlendirme sosyal medyada gündem oldu.

Ela Rumeysa Cebeci'nin ünlülere uyuşturucu operasyonu sırasındaki yorumu gündem oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınmış birçok ekran yüzünü de kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp Ela Rumeysa Cebeci'nin testleri pozitif çıkmıştı.

Ela Rumeysa Cebeci nin ünlülere uyuşturucu operasyonu sırasındaki yorumu gündem oldu! 1

"NE DİYORSUN SEN?"

Geçtiğimiz Ekim ayında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, Ela Rumeysa Cebeci'nin yaptığı programdaki yorumları sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Sevilay Yılman ile operasyonu değerlendiren Cebeci'nin, bir ünlü isim hakkındaki "Yurt dışında kullanmış, beyan esastır" yorumu dikkat çekti. Yılman'ın "Yurt dışında kullanan kişi yurt içinde de kullanır. Bu bir kere kullanımla olacak bir şey değildir. Ne diyorsun sen?" sözlerine Cebeci "Öyle bir şey yok Sevilay hanım buna katılmıyorum. Belki orada bir macera yaşamıştır" şeklinde yanıt verdi.

Ela Rumeysa Cebeci nin ünlülere uyuşturucu operasyonu sırasındaki yorumu gündem oldu! 2

16 Aralık 2025
16 Aralık 2025

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de tansiyon yükseldi! Putin'den yeni hamle: Bölgeye gönderdiKaradeniz'de tansiyon yükseldi! Putin'den yeni hamle: Bölgeye gönderdi
Tedirgin eden görüntü! 20 metre çekildi Tedirgin eden görüntü! 20 metre çekildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.