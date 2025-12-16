Karadeniz'de tansiyon yükseldi! Putin'den yeni hamle: Bölgeye gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

KARADENİZ'E GÖNDERDİLER

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

'KARA DELİK' VURULMUŞTU

Ukrayna, dün 'Kara Delik' olarak da bilinen, tespit edilmesi zor olan Rus denizaltısını vurmuştu. Ukrayna saldırıya ait görüntüleri paylaşmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Novorossiysk Limanı’nda bulunan Rusya’ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi. pic.twitter.com/5RAAXdcR7a — Mynet (@mynet) December 15, 2025

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...