Karadeniz'de tansiyon yükseldi! Putin'den yeni hamle: Bölgeye gönderdi

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Rus gölge filosuna ait gemilerin Ukrayna tarafından vurulması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere saldırılar genişleyecek" demişti. Son olarak dün Rus denizaltısının vurulmasının ardından Rusya bölgeye stratejik bombardıman uçaklarını gönderdi.

Karadeniz'de tansiyon yükseldi! Putin'den yeni hamle: Bölgeye gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

KARADENİZ'E GÖNDERDİLER

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz de tansiyon yükseldi! Putin den yeni hamle: Bölgeye gönderdi 1

'KARA DELİK' VURULMUŞTU

Ukrayna, dün 'Kara Delik' olarak da bilinen, tespit edilmesi zor olan Rus denizaltısını vurmuştu. Ukrayna saldırıya ait görüntüleri paylaşmıştı.

16 Aralık 2025
16 Aralık 2025

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
