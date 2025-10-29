Temizlik rutinini zahmetsiz hale getirmek isteyen herkes için Shark dikey süpürgede harika bir kampanya başladı!

Ev temizliğinde pratiklik artık bir zorunluluk haline geldi. Gün içinde gelişen anlık kirleri ya da evcil hayvan tüylerini anında temizleyebilmek, işimizi çok kolaylaştırsa da o kadar işin içinde ağır süpürgeyi çıkarıp kablo derdiyle uğraşmak çoğu zaman hepimiz için zahmetli oluyor. Bu ise kablosuz ve hafif yapısıyla dikey süpürgelerin klasik süpürgelerin yerini almasını beraberinde getiriyor. Temizlik işini yorulmadan tamamlamak isteyenlerdenseniz sınırlı süre devam edecek olan Shark dikey süpürgeyi kaçırmayın!

Akıllı temizlik teknolojileriyle fark yaratan: Shark PowerPro Turbo Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge

Zamandan tasarruf ederken derinlemesine temizlik arayanlar için geliştirilen Shark PowerPro kablosuz dikey süpürge, FloorDetect sistemi sayesinde kir ve zemin tipini algılayarak performansını otomatik ayarlarken LED ışıklı başlığıyla görünmeyen tozları bile ortaya çıkarıyor. Anti-Hair Wrap Plus döner fırçası, saç ve evcil hayvan tüylerini fırçaya dolanmadan toplarken AACS anti alerjen sistemi, tozları hijyenik biçimde hapsediyor. Flexology bükülebilir borusuyla mobilyaların altına eğilmeden ulaşabilir, el süpürgesi moduyla dar alanlarda bile etkili temizlik yapabilirsiniz. Üstelik, 50 dakikaya kadar çalışma süresi, çabucak boşaltılabilen XL toz haznesi, çıkarılabilir pil ve aksesuar çantasıyla hem güçlü hem pratik bir temizlik deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu elektrikli süpürgeden çok memnunum: Hafif, güçlü ve kompakt saklama için kolayca katlanabiliyor. Aydınlatmalı fırçası karanlık alanları temizlemek için ideal ve hızlı şarj oluyor. Evcil hayvan tüylerine karşı inanılmaz derecede etkili. Günlük kullanım için mükemmel bir seçim!"

"Mükemmel kablosuz elektrikli süpürge, iyi emiş gücü ve fırçanın ön tarafındaki LED şerit sayesinde temizlik daha kolay hale geliyor; bu şerit toz ve diğer kirleri etkili bir şekilde aydınlatıyor. Şarj cihazının yanı sıra en dar köşeler için ince bir başlık ve kanepeler için bir fırça da içeren pratik bir çantada iyi bir aksesuar seti bulunuyor. Bu elektrikli süpürgeyi rakiplerinden ayıran en önemli özellik, şüphesiz "dinlenme" modu. Kullanımdan sonra kaldırıldığında ikiye katlanarak diğerlerine kıyasla boyutunu yarı yarıya azaltıyor. Kısıtlı alana sahip olanlar için gerçekten kullanışlı."

