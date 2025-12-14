Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü D. E. yaralandı. Lüks otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Davut E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

