HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü D. E. yaralandı. Lüks otomobil ise hurdaya döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Davut E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 1

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 2

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 3

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 4

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 5

Porsche otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da evin çatı katı alevlere teslim olduKırıkhan’da evin çatı katı alevlere teslim oldu
Siirt’te yabancı uyruklu 4 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildiSiirt’te yabancı uyruklu 4 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.