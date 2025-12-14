HABER

Elazığ’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Elazığ
