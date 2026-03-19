Bakan Gürlek'ten sürpriz itiraf: 'Ekmek Teknesi' hikayesini ilk kez anlattı

YouTube’da gazeteci Adem Metan’ın sunduğu programa konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, öğrencilik yıllarına dair bilinmeyen detayları anlattı.

EKMEK TEKNESİ’NDE KISA BİR SAHNE

2002-2005 yılları arasında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinin 21 ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek, kahvehane sahnesinde figüran olarak yer aldığını açıkladı. Kısa süreli set deneyimi yaşayan Gürlek, o dönemde kalabalık sahnede rol üstlendiğini ifade etti.

"PAZARCILIK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM"

Gürlek, farklı işlerde çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz.”

YILLAR SONRA AYNI İSİMLE BULUŞTU

Gürlek, dizinin başrol oyuncularından Hasan Kaçan ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini de belirtti.