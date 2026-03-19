Depremzedeler arife gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler, Ramazan Bayramı arifesinde, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye’de yaşamını yitirenlerin yakınları, Ramazan Bayramı’nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı’nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarını temizleyip, çiçek dikti ve mezarlıklara su döküp dua etti.

‘ACIMIZ TAZE’

Depremde annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden Mehmet Koca, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, "7'nci bayramımız olmasına rağmen acılarımız taze, Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Eşiyle gelip dua eden Veysel Önal ise her bayram öncesi kaybettikleri yakınlarını ziyaret ettiklerini belirtti.