Gerger’de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 5 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

5 KİLO UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan S.B. ve H.B. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YETKİLİLERDEN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yetkililer, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

