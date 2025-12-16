HABER

'Beni Azrail'in işine karıştırmayın' Yardım çığlığı sokakta yankılandı!

Kağıthane’de Yağmur S.E. (21) daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.’nin (21) evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.’yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı "Yardım edin, polis çağırın" diye bağırdığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden Bilal E. ardından sokaktan kaçtı.

Kan donduran olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.‘den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü.

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 1

Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti.

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 2

ÇEVREDEKİLERE TEHDİT

Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 3

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmru S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 4

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 5

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 6

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 7

Beni Azrail in işine karıştırmayın Yardım çığlığı sokakta yankılandı! 8

