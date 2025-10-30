Kış yaklaşıyorken her evde bulunması gereken 10 ürün

Soğuk havalarda evin sıcaklığını korumak konforlu kalmanın en kestirme yollarından biri. Kapı altlığı ile ısı kaybını önleyebilir, içeceklerinizi uzun süre sıcak tutan termos bardaklarla gün boyu içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca kas ağrılarına iyi gelen bir ısı bandı ve kış aylarında sağlık takibini kolaylaştıran ateş ölçer de her evde mutlaka bulunması gerekenlerden. Kışa daha iyi hazırlık yapmak için gelin, içeriğe geçelim!
Soğuk günler için evde bulunması gereken en pratik çözümlerden biri olan Xiaomi Fan Isıtıcı, 2000 W gücüyle havayı anında ısıtırken 70° geniş açılı havalandırmasıyla odanın her köşesine eşit sıcaklık dağıtır. PTC seramik ısıtıcı teknolojisi sayesinde hem enerji tasarruflu hem de güvenli bir kullanım sunar. Aşırı ısınma ve devrilmeye karşı koruma gerçekleştiren üçlü güvenlik sistemiyle de kışı endişesiz geçirirsiniz.
Kış akşamlarının vazgeçilmezi bitki çayı için harika bir ürün olan Karaca kettle ve bitki çayı makinesi, LED ışıklı tasarımı ve 1,7 litrelik geniş kapasitesiyle işlevsel bir seçenek. Paslanmaz çelik ve yüksek borosilikat cam gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım yaşatırken 80 dereceye kadar sıcak tutma özelliğiyle her an hazır içecek keyfi yaşatır. Otomatik kapanma özelliğiyle güvenliği de unutmayan bu cihaz, kışı hastalanmadan geçirmenin en kestirme yolu!
Soğuk akşamlarda TV karşısında sıcacık kalmak istiyorsanız Yataş TV Battaniyesi tam size göre! Uzun tüylü, ultra yumuşak dokusuyla konforun en sıcak halini sunan battaniyeyi ister film izlerken ister kitap okurken kullanın, soğuk havalardan asla etkilenmezsiniz.
İster sıcak ister soğuk içecek… Stanley Adventure Vakumlu Bardağı, kışın sıcak kahvenizi 45 dakika boyunca, yazın ise içeceklerinizi 4 saat boyunca ideal sıcaklıkta tutar. Paslanmaz çelik gövdesiyle dayanıklı, BPA içermeyen yapısıyla da güvenlidir. İstiflenebilir tasarımı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşu, günlük kullanımda büyük çabukluk sağlar.
Evdeki sıcak havayı korumanın en hızlı ve ekonomik yollarından biri olan BYENS Kapı Altı Rüzgar Önleyici, 90 cm uzunluğuyla kapı altından giren soğuk hava akımlarını, tozu ve sesi engelleyerek ısı yalıtımını maksimuma çıkarır. Kışın sıcak, yazın serin bir ortam yaratırken kolayca takılır ve makinede yıkanabilir. Bu küçük ama etkili detay sayesinde hem enerji tasarrufu yapar hem de kışı hastalanmadan geçirirsiniz.
Tüm odayı ısıtma derdini ortadan kaldırırken enerji tasarrufu yapan Omak battaniye, vücudu rahatlatan sıcaklığıyla kasları gevşetir ve günün yorgunluğunu üzerinizden alır. Aynı zamanda yatağın nemini gidererek daha hijyenik bir uyku ortamı oluşturur. Soğuk havalarda hem konforlu hem de sağlıklı bir uyku için evinizde mutlaka bulunması gereken bu battaniye, kışı hastalanmadan ve keyifle geçirmenize yardımcı olur.
Soğuk algınlıklarının arttığı bu günlerde evde mutlaka bulunması gereken AEE® termometre, temassız ölçüm özelliğiyle sadece 1 saniyede vücut, ortam veya nesne sıcaklığını hassas şekilde ölçer. Hijyenik yapısı sayesinde özellikle çocuklu aileler için ideal olan cihaz, renkli LED ekranı, geçmiş ölçüm hafızası ve otomatik kapanma özelliğiyle kullanım kolaylığı sunar.
Evde, dışarıda ya da işte fark etmez, her zaman her yerde sıcacık kalmanın en pratik yolu olan bu ısı bandı, ambalajı açıldıktan sonra havayla temas ettiğinde kendiliğinden ısınır ve tam 18 saat boyunca rahat bir sıcaklık verir. %100 doğal içerikli yapısıyla güvenli kullanım sağlar, geniş sırt bölgesini tamamen kaplayan XL boyutuyla kasları gevşetir, ısıyı eşit dağıtır.
Soğuk havalarda kapalı alanlarda temiz hava almak çok daha önemli. Xiaomi Hhava temizleyici de 0,3 mikrometreye kadar olan partiküllerin %99,97’sini filtreleyerek evinizde tertemiz bir atmosfer yaratır. Toz, polen, evcil hayvan tüyü gibi alerjenleri ortadan kaldırırken negatif iyon jeneratörüyle doğadaki gibi ferah bir hava sunar. Akıllı uygulama desteğiyle kontrol edilebilen kompakt cihaz, kışı sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olur.
Soğuk havalarda kaslarınız gerginleşiyorsa Robeve Şarjlı Masaj Aleti tam size göre! 4D yoğurma teknolojisiyle profesyonel masöz ellerini taklit eden cihaz, boyun, omuz ve sırt bölgelerinizde derinlemesine rahatlama sağlar. Kablosuz ve şarjlı tasarımı sayesinde her yerde kullanabilir, uzun pil ömrüyle kesintisiz konforun tadını çıkarabilirsiniz. Soğuk günlerin stresini ve yorgunluğunu üzerinizden atmak, kışı daha zinde geçirmek için bu masaj aleti evinizde mutlaka olmalı!
