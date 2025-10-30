Kış yaklaşıyorken her evde bulunması gereken 10 ürün

Soğuk havalarda evin sıcaklığını korumak konforlu kalmanın en kestirme yollarından biri. Kapı altlığı ile ısı kaybını önleyebilir, içeceklerinizi uzun süre sıcak tutan termos bardaklarla gün boyu içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca kas ağrılarına iyi gelen bir ısı bandı ve kış aylarında sağlık takibini kolaylaştıran ateş ölçer de her evde mutlaka bulunması gerekenlerden. Kışa daha iyi hazırlık yapmak için gelin, içeriğe geçelim!

1. Anında sıcaklık veren: Xiaomi Fan Isıtıcı

Soğuk günler için evde bulunması gereken en pratik çözümlerden biri olan Xiaomi Fan Isıtıcı, 2000 W gücüyle havayı anında ısıtırken 70° geniş açılı havalandırmasıyla odanın her köşesine eşit sıcaklık dağıtır. PTC seramik ısıtıcı teknolojisi sayesinde hem enerji tasarruflu hem de güvenli bir kullanım sunar. Aşırı ısınma ve devrilmeye karşı koruma gerçekleştiren üçlü güvenlik sistemiyle de kışı endişesiz geçirirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi daha. Duvar tipi ısıtıcı kullanıyordum, sesinden iş yapamaz duruma geldim. Bu ürün hem daha iyi ısıtıyor hem sesi neredeyse yok denecek kadar az. Gerçekten başarılı bir cihaz. Almayı düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz. Verdiğiniz paranın fazlasını hak eden bir cihaz.”

“Gerçekten çok başarılı ürün. İlk kurulumu yaptım nemli çamaşırlarımın olduğu odada başlattım en yüksek salınımlı moduyla,10 dakika sonra oda saunaya dönmüştü. En soğuk odaya götürdüm 10 dakika sonra kuzey cephe oda da ısındı. Şuan 40 m2 salonda fırın gibi oldu. En sevdiğim özelliği ise rüzgarı hissettirmiyor ve bir sıcak bir soğuk his olmuyor.”

2. İkisi bir arada akıllı tasarım: Karaca Cam Inox Bitki Çayı Makinesi ve Kettle

Kış akşamlarının vazgeçilmezi bitki çayı için harika bir ürün olan Karaca kettle ve bitki çayı makinesi, LED ışıklı tasarımı ve 1,7 litrelik geniş kapasitesiyle işlevsel bir seçenek. Paslanmaz çelik ve yüksek borosilikat cam gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım yaşatırken 80 dereceye kadar sıcak tutma özelliğiyle her an hazır içecek keyfi yaşatır. Otomatik kapanma özelliğiyle güvenliği de unutmayan bu cihaz, kışı hastalanmadan geçirmenin en kestirme yolu!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gayet güzel. Alacaklara şiddetle tavsiye ederim. En ufak koku yapmıyor. Kapatsanız da suyu uzun süre sıcak tutuyor. 1,7 litre soğuk suyu 4-5 dakikada kaynattı. Çayı da güzel.”

“Paslanmaz çelik, cam gövde ve mavi LED ışıklı su s-ısıtıcı. 1,7 litre olması çok avantajlı. Altındaki düğme çay vs. demlediğinizde sıcak tutmanızı sağlıyor.”

3. Yumuşacık hissettiren: Yataş Olenna Wellsoft Televizyon Battaniyesi (140x190 cm)

Soğuk akşamlarda TV karşısında sıcacık kalmak istiyorsanız Yataş TV Battaniyesi tam size göre! Uzun tüylü, ultra yumuşak dokusuyla konforun en sıcak halini sunan battaniyeyi ister film izlerken ister kitap okurken kullanın, soğuk havalardan asla etkilenmezsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşacık ve dokusu insanın tenini yakmıyor.”

“Yumuşacık, havalar ısınınca gece yatarken kullanmak için aldım, terletmiyor uyurken, rengi güzel, paketleme güzel, çeyiz için alınabilir, kaliteli.”

4. Sıcak içecekler için de sıkça tercih edilen: Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı (0,47 l)

İster sıcak ister soğuk içecek… Stanley Adventure Vakumlu Bardağı, kışın sıcak kahvenizi 45 dakika boyunca, yazın ise içeceklerinizi 4 saat boyunca ideal sıcaklıkta tutar. Paslanmaz çelik gövdesiyle dayanıklı, BPA içermeyen yapısıyla da güvenlidir. İstiflenebilir tasarımı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşu, günlük kullanımda büyük çabukluk sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“İçecekleri hem sıcak hem de soğuk tutacak kupalar arıyorduk. Bunlar kesinlikle tam istediğimiz gibi. Isı tutma özelliği olağanüstü. Sabah kahvemiz, kışın dışarıda içsek bile son yudumuna kadar sıcak kalıyor.”

“Soğuk su bardağı olarak satışta olsa da fiyatını uygun bulduğum ve dolum hacmi iyi olduğu için satın aldım, bir kaç kez kullandım çay ve kahve içmek için ısıyı gayet güzel koruyor sıcak sıcak çay içmek ya da uzun soluklu kahve keyfi yapmak için ideal.”

5. Isı kaybını önleyen: BYENS Kapı Altı Rüzgar Önleyici Isı Yalıtım Süngeri

Evdeki sıcak havayı korumanın en hızlı ve ekonomik yollarından biri olan BYENS Kapı Altı Rüzgar Önleyici, 90 cm uzunluğuyla kapı altından giren soğuk hava akımlarını, tozu ve sesi engelleyerek ısı yalıtımını maksimuma çıkarır. Kışın sıcak, yazın serin bir ortam yaratırken kolayca takılır ve makinede yıkanabilir. Bu küçük ama etkili detay sayesinde hem enerji tasarrufu yapar hem de kışı hastalanmadan geçirirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kutunun içinden 3 parça halinde köpük, yapışkanlı cırt ve siyah dış kaplaması geliyor. Standart ölçüdeki bir kapıya çok az bir kısmını keserek taktık. Fiyatını kesinlikle hak eden bir ürün, ihtiyacınız varsa almanızı şiddetle tavsiye ediyorum.”

“Ses ve ısı yalıtımı için aldım çok işime yaradı. En az 1,5-2 derece daha sıcak oda. Ayrıca ürün gayet estetik, hiç sırıtmıyor.”

6. Kış gecelerinde üşüyerek uyumaya son: Omak Tek Kişilik Elektrikli Battaniye

Tüm odayı ısıtma derdini ortadan kaldırırken enerji tasarrufu yapan Omak battaniye, vücudu rahatlatan sıcaklığıyla kasları gevşetir ve günün yorgunluğunu üzerinizden alır. Aynı zamanda yatağın nemini gidererek daha hijyenik bir uyku ortamı oluşturur. Soğuk havalarda hem konforlu hem de sağlıklı bir uyku için evinizde mutlaka bulunması gereken bu battaniye, kışı hastalanmadan ve keyifle geçirmenize yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü 5 dakikalığına bile çalıştırıp kapatsam inanılmaz uzun süreler boyu sıcaklığını koruyor. O kadar güven veren bir kumaşı ve yapısı var ki elektrikli battaniye almış olmanın yarattığı bütün gerginlikleri geçiriyor. Gerçekten ürünü üreten tasarlayan bana ulaştıran herkesin eline sağlık. Fiyatı da çok uygun.”

“Tek kişilik ebat olmasına rağmen tek değil 1,5 kişilik olduğunu söyleyeyim yani kısa değil. Diğer satılan markasız ve ucuz ürünlere nazaran paketlemesi ve malzeme sağlamlığı ekstra olarak bazı ısınmaya, yanmaya karşı kullanılan korumalar bu ürünü güvenli kılıyor. Ben ürünü beğendin ısınma hızı ve sıcaklığı da yerinde.”

7. Hızlı ve hijyenik ölçüm: AEE® Dijital Temassız Ateş Ölçer

Soğuk algınlıklarının arttığı bu günlerde evde mutlaka bulunması gereken AEE® termometre, temassız ölçüm özelliğiyle sadece 1 saniyede vücut, ortam veya nesne sıcaklığını hassas şekilde ölçer. Hijyenik yapısı sayesinde özellikle çocuklu aileler için ideal olan cihaz, renkli LED ekranı, geçmiş ölçüm hafızası ve otomatik kapanma özelliğiyle kullanım kolaylığı sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet başarılı, tam bir fiyat performans ürünü, ekranında aydınlatma var yüzey sıcaklığı ve vücut sıcaklığı ölçebiliyor, mesela mama sıcaklığını vs. de ölçebilirsiniz, isterseniz her tetikte ölçüm esnasında ses çıkarabiliyor ben bebeğim uykudayken ölçüm yaptığım için sesi kapattım, set tuşuna uzun basınca ayar kısmına giriş yapıyor.”

“Anında ateş ölçüyor. Önemli bir cihaz, çocuğu olanlar için çok önemli.”

8. Bu kışı hasta olmadan geçirmeniz için: THE HEAT COMPANY Yapışkanlı Isı Bandı

Evde, dışarıda ya da işte fark etmez, her zaman her yerde sıcacık kalmanın en pratik yolu olan bu ısı bandı, ambalajı açıldıktan sonra havayla temas ettiğinde kendiliğinden ısınır ve tam 18 saat boyunca rahat bir sıcaklık verir. %100 doğal içerikli yapısıyla güvenli kullanım sağlar, geniş sırt bölgesini tamamen kaplayan XL boyutuyla kasları gevşetir, ısıyı eşit dağıtır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Vücuda uygulandığında hızla ısınıyor ve reklamı yapılan 18 saatlik ısı süresi gerçekten de doğru. Bu yamayı tavsiye ediyorum çünkü başka model ve markaları denedim ve bu kesinlikle en iyisi.”

“Bunlar şimdiye kadar denediğim en iyi ısı bantlarından biri. Bol ısı sağlıyorlar ve ambalajda belirtilenden daha uzun süre dayanıyorlar. Kesinlikle tekrar alacağım.”

9. Kapalı ortamlardaki kötü havayı yok eden: Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU

Soğuk havalarda kapalı alanlarda temiz hava almak çok daha önemli. Xiaomi Hhava temizleyici de 0,3 mikrometreye kadar olan partiküllerin %99,97’sini filtreleyerek evinizde tertemiz bir atmosfer yaratır. Toz, polen, evcil hayvan tüyü gibi alerjenleri ortadan kaldırırken negatif iyon jeneratörüyle doğadaki gibi ferah bir hava sunar. Akıllı uygulama desteğiyle kontrol edilebilen kompakt cihaz, kışı sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika, kedi alerjim olduğunu öğrendim, havayı temizliyor, 2 tane aldım. Fiyatı çok çok uygun, fiyat performans ürünü bile diyemem harika! Eğer bir alerjiniz varsa bebeğiniz varsa kediniz varsa hiçbirisi yoksa havam temiz olsun diyorsanız kullanabilirsiniz, alın aldırın.”

“Xiaomi hava temizleme cihazını 3 haftadır kullanıyorum. Çok memnun kaldım. 15 metre kare odada sigara kokusunu 4-5 dakikada gideriyor. Odada keyifli nefes alıyorsunuz. 3 modu var. Ben otomatik modda kullanıyorum. Keşke daha önce alsaymışım. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu.”

10. Kaslarınızı yumuşatan: Robeve Tüm Vücut için Şarjlı Masaj Aleti

Soğuk havalarda kaslarınız gerginleşiyorsa Robeve Şarjlı Masaj Aleti tam size göre! 4D yoğurma teknolojisiyle profesyonel masöz ellerini taklit eden cihaz, boyun, omuz ve sırt bölgelerinizde derinlemesine rahatlama sağlar. Kablosuz ve şarjlı tasarımı sayesinde her yerde kullanabilir, uzun pil ömrüyle kesintisiz konforun tadını çıkarabilirsiniz. Soğuk günlerin stresini ve yorgunluğunu üzerinizden atmak, kışı daha zinde geçirmek için bu masaj aleti evinizde mutlaka olmalı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Anneme anneler günü için satın almıştım ama evdeki herkes kullandı. Çok iyi bir alet herkese öneririm.”

“Beklediğimden çok daha güçlü çıktı. Bacak için kullanılması da aşırı hoşuma gitti.”

