Bisiklet yüklü kamyonda çıkan yangının sebebi araştırılıyor

Eskişehir’de bisiklet yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bisiklet yüklü kamyonda çıkan yangının sebebi araştırılıyor

Olay, dün gece geç saatlerde Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki Garip Binici, içi bisiklet dolu çekme belgeli kamyonunu Maide Sokak üzerine park etti. Uzun süredir bahse konu noktada park halinde bulunan kamyonun kasasının arka kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile kamyon tamamen yanmaktan kurtarıldı. Polis ekipleri kamyonda çıkan yangının kaynağını araştırmaya başladı.

Kaynak: İHA

