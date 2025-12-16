HABER

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarparak şarampole düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kavak ilçesi Kayaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden H.A. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole düştü. Kazada sürücü H.S. ile araçta yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

