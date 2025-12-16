HABER

Yer: Gaziantep! İnşaatta çocuğu feci şekilde darp etti: Sosyal medyada infial yarattı

Gaziantep'te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darp edildi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darp edildi. Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

16 Aralık 2025
Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
Gaziantep darp
