Amasya’da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı

Edinilen bilgiye göre, doğu ilerinden İstanbul’a doğru gitmekte olan bir tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tır sürücüleri gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerin ardından Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır