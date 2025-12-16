HABER

Amasya’da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da polis tarafından durdurulan tırdan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen çıktı, 2 sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu ilerinden İstanbul’a doğru gitmekte olan bir tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Tır sürücüleri gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerin ardından Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Amasya’da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı 1

Amasya’da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı 2

Amasya’da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı 3

Amasya'da tırdan 42 kaçak göçmen çıktı 4

Amasya
