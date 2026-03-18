ABD'li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı

28 Şubat'ta başlayan Orta Doğu'daki ABD/İsrail-İran savaşı tüm hızıyla devam ederken çatışmaların ülkelere maliyeti de oldukça merak edilen bir konu. ABD'li Senatör Bernie Sanders, savaşın 19. gününde sadece ABD'ye olan maliyetin 22,8 milyar dolar olduğunu açıklayarak Trump yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sanders savaşa yönlendirilen kaynakların kamu hizmetlerine aktarılması gerektiğini savundu.

ABD'li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı

19 gündür devam eden ABD-İsrail-İran savaşında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşın yıkıcı maliyetleri geçtiğimiz günlerde birçok defa uluslararası basında yazılmıştı. ABD'li senatör Sanders da bu maliyetlerin altını çizerek Trump hükümetini eleştirdi.

ABD li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı 1

SAVAŞIN MALİYETİ: 22,8 MİLYAR DOLAR

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu saldırıların ABD'ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.

ABD li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı 2

Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik." ifadesini kullandı.

ABD li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı 3

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD li senatör Trump yönetimine sert çıktı! Savaşın dudak uçuklatan maliyeti açıklandı 4

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş abd
