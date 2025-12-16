HABER

Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından birçok yeni detaya ulaşıldı. Ersoy'a 'çocukluk arkadaşım' diyen Furkan Torlak da İletişim Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Torlak'tan Mehmet Akif Ersoy ve gittikleri 'Kütüphane' adlı mekan hakkında yeni açıklama geldi. Torlak oraya Mehmet Akif Ersoy tarafından nasıl götürüldüğünü böyle anlattı.

Ufuk Dağ

Habertürk genel yayın yönetmeniyken uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gün gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. En son Cem Küçük bir açıklama yapmış, istifa eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'la ilgili ses getiren iddialarda bulunmuştu.

TGRT ekranlarında konuşan Cem Küçük'e aynı programda olan Fatih Atik'ten yanıt geldi. Furkan Torlak'ın açıklamasını canlı yayında okuyan Atik, "Ben kendisini tanırım. Kimseye operasyon çektiğini görmedim" dedi. Cem Küçük ise bu sözlere karşı çıktı. Öte yandan Furkan Torlak 'Kütüphane' adlı mekana gittiklerini doğruladı ve Mehmet Akif Ersoy'un kendisine esprili bir gönderme yaptığı belirtti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Ben kendisini tanırım. Cem Küçük'ün dediği gibi ben birilerine operasyon çektiğine tanık olmadım. Özel hayatında neler yaptığı o kendi bileceği bir iş.

EV VE ARABA İDDİALARI

Ben açıklamasını iletiyim. Gönderdiği açıklamadan okuyorum. Arabasıyla ilgili bir şey söylemişsin. Aracın 10 milyon TL değil, bunun tam yarısı olduğunu söylüyor. Oturduğu evi de 2021 yılında bir önceki evi satarak almış. O olayı ben de biliyorum. Orada bir tapu sıkıntısı da varmış. O dönemde ev fiyatı 3-4 milyon TL aralığındaydı. Müteahhit ve arsa sahipleri anlaşmazlığı nedeniyle daireler uzun süre satılamadı. Aynı sitede başka tanınmış isimler de oturuyor diye bir açıklama göndermiş. Fuat Uğur'un da adını vererek, "Sayın Fuat Uğur'u yıllardır takip ediyorum. Uğur DMM paylaşımlarına destek vermiş saygı duyduğum bir büyüğümdür" diyor. Kendisinin de ortak dostlar aracılığıyla bunu bildiğini ifade ediyor.

"SENİ KÜTÜPHANE'YE GÖTÜRECEĞİZ"

Uyuşturucu testi konusunda şöyle bir şey var. Cem Küçük test yapılsın demişti ya. Kendi zaten böyle bir başvuruda bulunmuş. Çok önce gönüllü olarak başvuru yapacağını bildirmiş yakında yapar. İstifa konusuna gelince herhangi bir telkin olmadığını, kurumun adı geçince sorumlu davranış olarak kendinin istifa ettiğini söyledi. Bir de bu Kütüphane denen mekana da gitmesiyle alakalı şöyle diyor Furkan Torlak, çocukluk arkadaşı tarafından, "Seni Kütüphane'ye götüreceğiz" esprisiyle götürüldüğünü söylüyor. Aşırı gürültülü ve kalabalık olduğu için mekandan çıkmış ve orada bir koltukta oturduğunu söylüyor bana gönderdiği açıklamada. Ve o dönemde de İletişim Başkanlığı'nda görevi olmadığını söylüyor.

CEM KÜÇÜK'E YANIT

Bir de şunu söyleyim; 'Cem Küçük neden böyle konuşuyor?' o kısma da bir cevabı var. Cem'le alakalı dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama yapılmıştı. Onu hatırlatıyor." Böyle bir açıklama yapılmış olmasını kişisel bir husumete dönüştürüyor Cem Küçük. Bu husumeti de Ankara'da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini biliyorum." diyor.

"ONU HİÇ TANIMAMIŞSIN"

Fatih Atik, "Ben kendisini tanırım. Kimseye operasyon çektiğini görmedim" derken, Cem Küçük Atik'e, "Onu hiç tanımamışsın" ifadesiyle karşılık verdi.

