Fethiye'de bir kişi kaldığı apart odasında ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kaldığı apart odasında ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Engin K.'dan (37) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin odaya girmesiyle Engin K.'nin cansız bedeni bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü ve kimyasal bir maddeyle teması bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından odada gaz ölçümü yapılırken, inceleme amacıyla numuneler alındı. Engin K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

