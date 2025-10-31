Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Rüzgar ve yağmura karşı Gülümseten Kasım fırsatı! Columbia montun fiyatı düştü
Rüzgar ve yağmura karşı Gülümseten Kasım fırsatı! Columbia montun fiyatı düştü

Sultan Oğuz
Artık dışarı çıkarken ilk düşündüğümüz şey bugün ne kadar kalın giyinmemiz gerektiği oluyor. Oysa doğru mont seçimiyle bu soruyu hiç dert etmenize gerek yok! Spor kombinlerden ofis şıklığına kadar her tarza uyum sağlayan Columbia mont Gülümseten Kasım kapsamında artık çok daha ulaşılabilir. Hazırsanız, dayanıklı kumaşıyla rüzgarı kesen, hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sunan ve tarzıyla her ortama uyum sağlayan monta birlikte göz atalım!

Soğuk havalar kendini göstermeye başladığına göre montların çıkma zamanı gelmiş demektir. Sabah işe giderken, akşam dışarı çıkarken ya da hafta sonu şehir dışında fark etmez, iyi bir mont sadece sıcak tutmaz, gün boyu konfor ve özgürlük de sunar. Rüzgarı geçirmeyen, suya dayanıklı bir dış yüzey, yumuşak astar ve doğru kesim birleşince kış aylarını artık üşüme endişesiyle geçirmenize yer bırakmayan Columbia mont Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor.

Her ortama uyan: Columbia Delta Ridge II Down Kapüşonlu Erkek Kaz Tüyü Mont

Rüzgar ve yağmura karşı Gülümseten Kasım fırsatı! Columbia montun fiyatı düştü 1

Soğuk havalarda sıcak kalmak yalnızca kalın giyinmekle değil, kaliteli bir mont seçmekle de mümkün. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle vücut ısısını koruyan, Omni-Shield™ özelliğiyle suya ve lekelere karşı üstün koruma sağlayan Columbia montsa kışları daha konforlu hale getiriyor. RDS sertifikalı 650 fill ördek tüyü dolgusu sayesinde hafif ama yüksek yalıtım sunarken dalgıç tipi kapüşon ve biyeli detaylarıyla rüzgarın etkisini en aza indiren mont, şehirde ya da doğada, hava nasıl olursa olsun sıcak ve kuru kalmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu çok güzel bir kışlık ceket. Oğluma tam oldu. Sıcak tutuyor, özel dikim gibi duruyor. Çok bol değil. Okula, işe ve günlük işlere giderken giymek için mükemmel. Columbia'dan bekleyeceğiniz tipik kalitede bir ürün."
  • "Çok hafif. Malzeme çok daha dayanıklı ve diğer şişme montlar kadar kalın değil ve hiçbir şeye takılmıyor, bu yüzden bir yerden bir yere girip çıkarken veya sinemaya giderken sırt üstü oturmanız gerekiyorsa gerçekten çok kullanışlı. Suya çok dayanıklı. Şu anda bunlardan 3 tane var ve bayılıyorum. Bunlar, acil durumlarda montların altına giymek için açık hava etkinliğinde trençkot/üst montun altına gerçekten çok iyi iş görüyor ve gerektiğinde montunuzu kabartmıyor. Benim için acil durumlarda işe yaradı."
Ürünü İncele

Rüzgar ve yağmura karşı Gülümseten Kasım fırsatı! Columbia montun fiyatı düştü 2

Bu içerik 31 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Aileden geriye sadece Dilara kalmıştı... Kahreden detay: 2 ay sonra taşınacaklarmış!

Aileden geriye sadece Dilara kalmıştı... Kahreden detay

Kocaeli'de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı

Kocaeli'de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı

Samsun’da iş yerinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da iş yerinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da sahte içki operasyonu

Samsun’da sahte içki operasyonu

Menteşe’de motosikletliler çarpıştı

Menteşe’de motosikletliler çarpıştı

Gün boyu konfor ve hafiflik arayanlara: Gülümseten Kasım'a özel Under Armour ayakkabının fiyatı düştü!

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

